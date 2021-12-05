Скільки держава виділяє на один випадок інсульту: Національна служба здоров'я озвучила цифри

Серцево-судинні захворювання «відповідальні» за більшу частину смертей в Україні

На кожен випадок лікування інсульту з використанням тромболітичної терапії Національна служба здоров’я України виділяє 54 тис. грн, а на ендоваскулярні (хірургічні) втручання – 97 тис. Про це повідомила заступниця голови НСЗУ Тетяна Бойко у коментарі «Главкому».

Цих коштів, наголошує вона, цілком достатньо, адже вони покривають всі статті видатків, які мають місце при лікуванні інсульту: лабораторні та інструментальні дослідження, хірургію судин, забезпечення ліками, вторинну профілактику інсульту, реабілітацію та навіть консультації психолога та психотерапевта. Для пацієнтів всі перераховані маніпуляції – безкоштовні, підкреслюють у НСЗУ.

У той же час, реабілітація хворого лягає винятково на родину: коли наслідком перенесеної хвороби стає інвалідність, комусь із членів сім’ї доводиться наглядати за хворим, поєднуючи це із роботою або відмовляючись від неї.

Нагадаємо, за даними Держстату, у період з січня до вересня поточного року в Україні померли понад 487 тис. осіб. У трійці хвороб-убивць – інсульт/інфаркт, рак та коронавірус. Причому перша позиція, тобто серцево-судинні захворювання, «відповідальні» за більшу частину смертей, а саме за 306 тис. випадків. Через онкологію з початку року померло понад 55 тис. хворих, а ще понад 40 тис. життів – на чорному рахунку коронавірусу.

Також дослідники з Канади з’ясували, як реально можна продовжити життя тим, хто переніс інсульт. Вчені обстежили майже 900 осіб, які пережили інсульт, і проаналізували їхню рухову активність після захворювання.

Також науковці назвали вітамін, який рятує від атеросклерозу. Високий вміст вітаміну K в раціоні на 34% знижує ризик розвитку атеросклерозу і серцево-судинних захворювань, пов'язаних з ним. Про це повідомляє Journal of the American Heart Association.

Нагадаємо, раніше лікарка-дієтолог Оксана Скиталінська порадила, як вберегтися від про харчових отруєнь.

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