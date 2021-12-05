  1. Головна
  2. Країна
  3. Здоров'я
рус
    Здоров'я

    Скільки держава виділяє на один випадок інсульту: Національна служба здоров'я озвучила цифри

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Людям, які перенесли інсульт, потрібна тривала реабілітація - Скільки держава виділяє на один випадок інсульту: Національна служба здоров'я озвучила цифри
    Людям, які перенесли інсульт, потрібна тривала реабілітація
    фото: aksimed.ua

    Серцево-судинні захворювання «відповідальні» за більшу частину смертей в Україні

    На кожен випадок лікування інсульту з використанням тромболітичної терапії Національна служба здоров’я України виділяє 54 тис. грн, а на ендоваскулярні (хірургічні) втручання – 97 тис. Про це повідомила заступниця голови НСЗУ Тетяна Бойко у коментарі «Главкому».

    Цих коштів, наголошує вона, цілком достатньо, адже вони покривають всі статті видатків, які мають місце при лікуванні інсульту: лабораторні та інструментальні дослідження, хірургію судин, забезпечення ліками, вторинну профілактику інсульту, реабілітацію та навіть консультації психолога та психотерапевта. Для пацієнтів всі перераховані маніпуляції – безкоштовні, підкреслюють у НСЗУ.

    У той же час, реабілітація хворого лягає винятково на родину: коли наслідком перенесеної хвороби стає інвалідність, комусь із членів сім’ї доводиться наглядати за хворим, поєднуючи це із роботою або відмовляючись від неї.

    Нагадаємо, за даними Держстату, у період з січня до вересня поточного року в Україні померли понад 487 тис. осіб. У трійці хвороб-убивць – інсульт/інфаркт, рак та коронавірус. Причому перша позиція, тобто серцево-судинні захворювання, «відповідальні» за більшу частину смертей, а саме за 306 тис. випадків. Через онкологію з початку року померло понад 55 тис. хворих, а ще понад 40 тис. життів – на чорному рахунку коронавірусу.

    Також дослідники з Канади з’ясували, як реально можна продовжити життя тим, хто переніс інсульт. Вчені обстежили майже 900 осіб, які пережили інсульт, і проаналізували їхню рухову активність після захворювання.

    Також науковці назвали вітамін, який рятує від атеросклерозу. Високий вміст вітаміну K в раціоні на 34% знижує ризик розвитку атеросклерозу і серцево-судинних захворювань, пов'язаних з ним. Про це повідомляє Journal of the American Heart Association.

    Нагадаємо, раніше лікарка-дієтолог Оксана Скиталінська порадила, як вберегтися від про харчових отруєнь.

    Читайте також:

    Теги: держава хвороби рак час коронавірус Оксана Скиталінська інсульт
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Скільки держава виділяє на один випадок інсульту: Національна служба здоров'я озвучила цифри