Українські вчені пояснили, як їм вдалося врятувати найстаріше забальзамоване тіло у світі

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Забальзамоване тіло видатного вченого та хірурга Миколи Пирогова

На початку 2018 року українські вчені здійснили десяте ребальзамування тіла Миколи Пирогова

20 квітня 2018 року тіло видатного вченого та хірурга Миколи Пирогова знову виставили в його склепі після ребальзамації. Як українським вченим вдалося врятувати найстаріше забальзамоване тіло у світі, розказав у інтерв’ю «Главкому» професор Національного університету біоресурсів і природокористування Олег Мельник.

За словами академіка, усього було проведено дев’ять ребальзамувань, українські ж вчені здійснили ювілейне - десяте. Мельник підкреслює, що перед останнім етапом процесу ребальзамування він був на прийомі у патріарха Філарета, який благословив команду вчених на їхні роботи.

«До нашої команди ввійшли, окрім мене, проректор Вінницького національного медичного університету ім. Пирогова Юрій Гумінський, доцент кафедри анатомії університету Сергій Гриценко, представники музею - головний зберігач Зінаїда Мартинова, головний вчений секретар музею Віктор Гайдуков. Також до роботи долучалися асистенти кафедр Вінницького медуніверситету, співробітники Сумського медуніверистету для проведення деяких досліджень. Під час ребальзамування були проведені і деякі дослідження, зокрема було зроблено МРТ тіла видатного хірурга, відібрані зразки тканин і проведено електронне мікроскопічне дослідження з тим, щоб виявити ступінь наповненості тканин рідиною тощо», - розповідає Мельник.

Як зазначає професор, у світі всього є три види бальзамування: радянське (російське), китайське, іспанське. Усі вони були винайдені у ХХ столітті. А в ХХІ столітті сформувалася українська система ребальзамування.

«Ми розробили свій комбінезон, в якому знаходиться тіло, щоб воно було в бальзамуючій речовині, - пояснює вчений. - Оскільки від української сторони завжди приховувався рецепт розчину речовини, тому ми створили власний. У цьому інновація, і значення нашої роботи полягає не тільки, щоб зберегти тіло людини світового значення, а й для медичної науки. Коли ми завершили всі роботи, я подзвонив своєму приятелю в Санкт-Петербург і поділився нашим успіхом. На що він мені відповів, «Ти не розумієш, що ви зробили! Ви поламали монополію московського мавзолею! Це вже світовий рівень!»

Мельник зазначає, що забальзамоване тіло зважувалось до початку робіт і після. «Так от Пирогов навіть «поправився» на 2,5 кг, - говорить вчений. - Це означає, що тканини всмоктали в себе ту рідину, яку ми приготували. Шкіра стала світлішою, аніж була».

Як відомо, в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун пропонувала поховати тіло Пирогова. Замість того, щоб витрачати гроші на ребальзамування, Супрун збиралась витратити їх на закупівлю препарату для лікування гострого лейкозу. Мельник прокоментував таку ідею наступним чином: «Чи варто було б поховати його? Можливо, було б і варто, але в 1881 році, коли він помер. Сьогодні - це наукова святиня, це як мощі святих, це – наукова реліквія. Некоректно піднімати питання про поховання Миколи Івановича. І тим більше порівнювати його з Леніним чи іншими політичними діячами. Розумієте, забальзамоване тіло Пирогова - це найстаріше забальзамоване тіло у світі. Це – науковий експеримент, який триває 137 років».

Повну версію інтерв’ю читайте тут: Олег Мельник: Ми втерли носа росіянам. Поламали монополію московського мавзолею!