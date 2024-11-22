Ющенко розповів, як провів річницю Помаранчевій революції (фото)

Віктор Ющенко: «Нові покоління українців – це найбільш переконливий результат майданів»

Третій Президент України Віктор Ющенко днями взяв участь у Всеукраїнській науковій конференції, присвяченій революційним подіям 2004, 2013-2014 років «Помаранчева Революція та Революція Гідності – ключові події сучасного українського націотворення». Про це політик розповів на своїй сторінці у фейсбуці.

Захід пройшов 20 листопада у Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького. Організували його Міністерство освіти і науки України; Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького (ЧНУ); навчально-науковий Інститут міжнародних відносин, історії та філософії; науково-освітній Центр українського козацтва; осередок наукового Товариства імені Тараса Шевченка в Черкасах. У Конференції взяли участь науковці, аспіранти, студенти старших курсів.

Віктор Ющенко відвідав конференцію до річниці Помаранчевої революції та Революції Гідності фото: Віктор Ющенко/Facebook

«Для студентів і молодих науковців ті буремні події – то вже історія, тоді як для учасників вікопомних Майданів, котрі теж були серед присутніх, – їхнє життя, яке триває, і спогади, що ніколи не зітруться. Вони закарбовані в пам’яті навічно, бо пройшли крізь серце», – написав Ющенко.

Віктор Ющенко відвідав конференцію до річниці Помаранчевої революції та Революції Гідності фото: Віктор Ющенко/Facebook

У своїй промові ректор ЧНУ Олександр Черевко означив Помаранчеву Революцію, що розпочалася рівно 20 років тому, «епохальною подією, яка започаткувала незворотний процес потужного національного підйому українців, пробудження життєвої енергії української нації, подолання совкової спадщини». І наголосив, що лише той, хто має гідність може претендувати на свободу. Ректор згадав випускників університету, які віддали своє життя за Україну на війні з Росією. Він також надав слово по відеозв’язку з фронту Роману Орищенку – учаснику революційних подій, випускнику університету, воїну ЗСУ, який наголосив, що Майдани були боротьбою проти внутрішньої окупації.

У своїй промові ректор ЧНУ Олександр Черевко означив Помаранчеву Революцію, що розпочалася рівно 20 років тому, «епохальною подією, яка започаткувала незворотний процес потужного національного підйому українців» фото: Віктор Ющенко/Facebook

«Нові покоління українців – це найбільш переконливий результат майданів. Ті, хто сидів на плечах батьків під час Помаранчевої Революції – зараз на фронті. Вони формують культуру волонтерства, вони створюють сучасну українську літературу і музику, моду, вільні медіа. Через них світ відкриває для себе іншу Україну. Вони – майбутні президенти і прем’єр-міністри, дипломати, науковці, лікарі. Вони створюють нову оборонну промисловість і роблять це мотивовано, бо знають, для чого країні потрібні ракети та літаки. Це нові українські герої, і багатьох їх імен ми ще навіть не знаємо. Слава ЗСУ і слава Україні», – сказав Ющенко.

Фото з конференції «Помаранчева Революція та Революція Гідності – ключові події сучасного українського націотворення» фото: Віктор Ющенко/Facebook

Нагадаємо, 21 листопада 2004-го розпочалася Помаранчева революція – перший наймасовіший протест у незалежній Україні. У річницю події, яка змінила хід історії, українці ділилися в соцмережах спогадами з тих днів та публікували фото, зроблені на Майдані.

«Главком» до річниці Помаранчевої революції підготував серію матеріалів. Серед них – інтерв'ю з Романом Безсмертним – одним із найближчих соратників Віктора Ющенка, народним депутатом ряду скликань, двічі віцепрем’єром – в уряді Юлії Тимошенко та Юрія Єханурова. На парламентських виборах 2002 року Роман Безсмертний був керівником передвиборчого штабу політичної сили Віктора Ющенка «Наша Україна». У 2004-му – комендантом наметового містечка на Майдані. В інтерв'ю він аналізує причини поразки помаранчевої команди, внутрішні конфлікти та передумови, які були створені для реваншу Віктора Януковича.

Крім того, «Главком» пригадав, як виникла символіка помаранчевого руху, які артефакти її уособлювали та що з ними сталося після Помаранчевої революції.