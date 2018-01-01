Українські виші отримуватимуть фінансування за результатами атестації

Базове фінансування на науку для вишів буде не безконтрольним «роздаванням» коштів, а інструментом підтримки найкращих наукових напрямів

У 2018 році буде започатковано атестацію українських вишів щодо їх наукової діяльності. Це дозволить в майбутньому почати базове фінансування університетської науки за результатами такої атестації. Це рішення сьогодні, 16 січня, під час першого засідання ухвалила Нацрада з питань розвитку науки і технологій на чолі з прем’єр-міністром



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Базове фінансування на науку для вишів буде не безконтрольним «роздаванням» коштів, а інструментом підтримки найкращих наукових напрямів

У 2018 році буде започатковано атестацію українських вишів щодо їх наукової діяльності. Це дозволить в майбутньому почати базове фінансування університетської науки за результатами такої атестації. Це рішення сьогодні, 16 січня, під час першого засідання ухвалила Нацрада з питань розвитку науки і технологій на чолі з прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом, повідомляє прес-служба Міністерства освіти і науки.

Міністр освіти і науки Лілія Гриневич наголосила, що базове фінансування на науку для закладів вищої освіти буде не безконтрольним «роздаванням» коштів, а інструментом підтримки найкращих наукових напрямів, які обиратимуть за чіткими, прозорими критеріями.

«Сьогодні університетська наука в Україні отримує близько 10% з коштів, передбачених державним бюджетом на науку. Це на рік близько 15 млн євро – по суті, фінансування на науку одного середнього університету в Європі. Але навіть у таких складних обставинах наша університетська наука уже заробляє гроші. На 1 гривню, вкладену з бюджету, вони зараз заробляють 75 копійок. Можуть більше заробляти, але для цього потрібно обладнання. І це основна проблема, адже наукове обладнання у вишах не оновлювалося з радянських часів. Вирішення цієї проблеми якраз і є одним з головних завдань базового фінансування», – зазначила Гриневич.

Базове фінансування також допоможе підтримати найактуальніші наукові напрями, залучити до досліджень більше молодих науковців, даватиме ширші можливості для вчених. Так, воно даватиметься на 5 років під розвиток певного наукового напряму.

МОН уже розробило проект Порядку державної атестації закладів вищої освіти у частині провадженні ними наукової (науково-технічної) діяльності, який також був схвалений під час засідання Нацради. У ньому закладено, що виші оцінюватимуть авторитетні експерти на підставі об’єктивних цифрових показників результативності напрямку за минулі 5 років і його теперішнього потенціалу, наукового звіту за той-таки період і плану розвитку ще на 5 років.

За підсумками оцінки науковий напрям університету відноситимуть до однієї з 3 груп: А – лідери, яким базове фінансування належить пріоритетно; Б – міцні «середняки», які отримуватимуть базове фінансування за наявності коштів; В – ті, які мають значення насамперед для навчальної роботи університету, а відтак на базове фінансування претендувати наразі не можуть.

Водночас усі ці групи завжди матимуть змогу претендувати й на конкурсне фінансування.