Український електробайк потрапив до Книги рекордів Гіннеса

Рекорд було встановлено на Київському велотреку

Український електробайк проїхав більше 360 км на одному заряді батареї і встановив новий світовий рекорд Про це повідомляється на сторінці Книги рекордів Гіннеса. 12 жовтня український стартап Delfast bikes побив рекорд Гіннеса. Їхній електричний велосипед проїхав найбільшу в світі відстань без підзарядки. Енергії байку вистачило на понад



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Український електробайк Delfast Prime

Рекорд було встановлено на Київському велотреку

Український електробайк проїхав більше 360 км на одному заряді батареї і встановив новий світовий рекорд

Про це повідомляється на сторінці Книги рекордів Гіннеса.

12 жовтня український стартап Delfast bikes побив рекорд Гіннеса. Їхній електричний велосипед проїхав найбільшу в світі відстань без підзарядки. Енергії байку вистачило на понад 367 км.

Повідомляється, що рекорд було встановлено на Київському велотреку.

Виборникик електробайку Delfast Prime model заявляють, що він здатен проїхати рекордні 380 км на одному заряді із середньою швидкістю 45 км/год або максимальною 55 км/год. Модельний ряд компанії розширили моделями Top, який можна розігнати до 80 км/год, і Lite - з полегшеною рамою і відносно низькою ціною.

Вперше про стартап стало відомо, коли автори проекту виклали байк на популярній краудфандінговой платформі Kickstarterі та зібрали за 20 годин $50 тисяч.

Свою кампанію на сайті електробайк Delfast завершив на початку листопада із результатом $165,8 тисяч, що в три рази більше встановленої мети.

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Джерело: Еспресо ТВ