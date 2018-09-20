Уряд визначив, які документи мають подавати батьки майбутніх учнів



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Якщо дитина живе на певній території, то вона матиме право в першу чергу бути зарахованою до тієї школи, що закріплена за цією територією

Кабінет Міністрів визначив перелік документів, якими можна підтвердити місце проживання для обліку майбутніх учнів.

Нагадаємо, з наступного навчального року Міністерство освіти та науки України планує пов’язати механізм першочергового зарахування до першого класу за місцем проживання з обліком дітей, який ведуть на місцях.

«Тобто якщо в реєстрі буде визначено, що дитина живе на певній території, то вона матиме право в першу чергу бути зарахованою до тієї школи, що закріплена за цією територією, – пояснює міністр освіти і науки Лілія Гриневич - Передбачається, що в кількох великих містах цей реєстр буде електронним і буде пропілотований механізм електронного розподілу місць в школах».

Щоб це втілити 19 вересня 2018 року під час засідання уряду до постанови КМУ «Про затвердження Порядку ведення обліку дітей шкільного віку та учнів» внесли перелік документів.

Загалом уряд визначив 11 видів документів, які можуть підтверджувати місце проживання для включення в реєстр.

Наразі нова редакція постанови на сайті Кабміну не доступна, але у МОН уточнюють, зокрема, такі види документів:

• паспорт одного з батьків,

• довідка про реєстрацію місця проживання,

• довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи,

• документ, що засвідчує право власності чи користування житлом,

• акт обстеження умов проживання,

• будь-який інший офіційний документ, що підтверджує місце проживання.

Міністр також відзначила, що раніше порядок обліку стосувався лише дітей шкільного віку, а до обліку дошкільнят не було єдиних вимог.

Тепер постанова КМУ урегульовує і питання обліку дітей дошкільного віку.

Це дозволить, зокрема, краще прогнозувати та вчасно створювати потрібну кількість місць в дитячих садочках та школах.

«Узагальнюючи та аналізуючи цю інформацію, на місцях краще розумітимуть перспективу на найближчі кілька років: скільки і коли місць їм треба буде додати в уже діючих закладах, чи можливо є потреба у відкритті нових тощо», – зауважила Лілія Гриневич.

Водночас вона нагадала, що залучення працівників закладів освіти до організації та ведення обліку дітей дошкільного та шкільного віку забороняється.

Зняття з вчителів обов’язку щодо всеобучу було закладено ще під час прийняття відповідної постанови.