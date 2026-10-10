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Кар’єрні радники для школярів: Міносвіти визначило нові правила

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Кар’єрні радники для школярів: Міносвіти визначило нові правила
Реєстрацію охочих на підвищення кваліфікації проводитимуть окремо за двома напрямами
фото ілюстративне

Підготовку педагогів для базової школи заплановано на жовтень 2026 року – березень 2027 року

Міністерство освіти і науки встановило, що кожна школа з учнями 7–12 класів має визначити щонайменше двох педагогів для підготовки до роботи кар’єрними радниками. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Освіта.ua та лист Міносвіти.

У листі відомства № 1/21011-26 ідеться про порядок запровадження системи професійної орієнтації та кар’єрного консультування в закладах загальної середньої освіти. Документ передбачає окрему підготовку вчителів для базової та старшої профільної школи.

Скільки радників потрібно в школах

Під час відбору кандидатів на навчання на регіональному рівні кожен заклад, де є 7–12 класи, має передбачити:

  • щонайменше одного педагога для роботи з учнями 7–9 класів;
  • щонайменше одного педагога для роботи з учнями 10–12 класів.

Якщо школа охоплює обидва рівні, там мають визначити не менше двох працівників – по одному на кожну вікову групу. Залежно від кількості учнів, структури закладу та навантаження кандидатів може бути більше. Також передбачено формування кадрового резерву.

У листі не вказано, що кар’єрні радники вже мають працювати в усіх школах. Ідеться лише про відбір вчителів, які пройдуть підготовку до виконання відповідних функцій.

Як навчатимуть кандидатів

Реєстрацію охочих на підвищення кваліфікації проводитимуть окремо за двома напрямами – для базової та старшої профільної середньої освіти. Строки й процедуру реєстрації, склад тренерів і заклади, де відбуватиметься навчання, міністерство обіцяє повідомити додатково.

Згідно з додатком до листа, підготовка педагогів для базової середньої освіти триватиме з жовтня 2026 року до березня 2027 року. Вчителі пілотних академічних ліцеїв опановуватимуть функції радників для старшої школи з серпня до грудня 2026 року, а наступну групу фахівців для цього рівня підготують у січні–серпні 2027 року.

У листі зазначено, що станом на 1 вересня 2026 року вже зроблено кілька кроків для запровадження системи кар’єрного консультування:

  • до Класифікатора професій додали назву роботи «Кар’єрний освітній радник»;
  • наказом міністерства від 6 серпня 2026 року № 1327 затвердили типову програму підвищення кваліфікації педагогів для виконання цих функцій;
  • розробили модельну програму курсу за вибором «Професії» для учнів 8–9 класів і навчальний посібник із профорієнтації в громадах, закладах освіти та на підприємствах.

Для чого школам кар’єрні радники

Кар’єрні освітні радники мають допомагати школярам усвідомлено обирати подальший освітній і професійний шлях. Система передбачає супровід учнів базової та старшої профільної школи, а також розвиток профорієнтаційної роботи в закладах освіти.

Міністр освіти і науки Андрій Бутенко раніше наголошував, що профорієнтація має бути системним і постійним процесом, а не одноразовим заходом наприкінці навчального року. За його словами, учні мають регулярно зустрічатися з роботодавцями та відвідувати підприємства.

Нагадаємо, заступник міністра освіти і науки Дмитро Завгородній розповів, що понад 15 тис. потенційних кар’єрних радників проходять спеціальне навчання для проведення профорієнтації серед школярів. За його словами, радниками переважно стануть учителі, а громади можуть запроваджувати цю посаду за власним рішенням, поки вона не ввійшла до типового штатного розпису шкіл.

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Теги: освіта школа навчання радник професії

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