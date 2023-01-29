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Вчителі-колаборанти почали перевіряти телефони дітей на Луганщині: що шукають

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Вчителі-колаборанти почали перевіряти телефони дітей на Луганщині: що шукають
У Старобільському районі на Луганщині загарбники перевіряють у школярів гаджети
фото з відкритих джерел

В одному із навчальних закладів перевіркою займається особисто директор

У школах Старобільського району Луганської області російські загарбники раз на тиждень перевіряють гаджети у дітей. Про це Луганська обласна військова адміністрація повідомляє у Телеграмі.

«У школах Старобільського району вчителі-колаборанти почали перевіряти гаджети дітей задля виявлення проукраїнської позиції. Смартфони оглядають раз на тиждень у всіх класах - від молодшої до старшої ланки», – ідеться в повідомленні.

В одному із навчальних закладів перевіркою займається особисто директор. Він переглядає всі месенджери, соцмережі, історію браузера, YouTube та TikTok.

Крім того, документи на нерухомість, видані органами влади України після так званого включення «нових регіонів» до складу РФ, не визнаватимуться на захоплених територіях.

«Федеральна служба державної реєстрації, кадастру та картографії» загарбників розробила відповідний законопроєкт, який пропонує скасувати накладені Україною обмеження на нерухомість на Луганщині.

Нібито «для виключення фальсифікації документів, а також недружніх дій, що створюють серйозні перешкоди у здійсненні громадянами рф їх прав щодо володіння, користування та розпорядження майном».

«Тож, не прийматимуть окремі документи, якщо вони породжують виникнення обмежень прав та (або) обтяжень нерухомого майна у вигляді застави, арешту чи заборони вчиняти певні дії на підставі актів суду чи іншого органу влади України. Відомості про обмеження прав чи обтяження нерухомості не будуть внесені до єдиного державного реєстру нерухомості», – ідеться в повідомленні.

У Луганській ОВА також повідомляють, що загарбники продовжують боротися з обігом гривні, яка ніяк не скінчиться на тимчасово захоплених територіях.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники на тимчасово окупованих територіях Запорізької області планують відкрити центр підготовки вчителів історії та російської мови для шкіл, оскільки інтервенти використовують такі навчальні заклади, як центр промивки мізків українських дітей.

Теги: нерухомість документи YouTube TikTok

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