«Вивчали многочлени, і ніхто не засміявся». Соцмережі розповіли, що веселить сучасних учнів
У коментарях під дописом користувачі мережі згадали власні смішні випадки зі шкільних та студентських років
Сучасні підлітки зовсім інакше реагують на шкільні терміни, які ще 10–20 років тому неминуче зривали уроки через нестримний сміх у класі. На зміну поколінь звернув увагу український педагог, передає «Главком».
Зокрема, користувач соцмережі Threads під ніком maxkukurudza, який у своєму профілі зазначає, що працює вчителем, поділився показовою історією з практики своєї дружини. За його словами, під час вивчення однієї з базових тем з алгебри у сьомому класі школярі проявили нетипову для минулих років серйозність.
«Дружина працює асистентом вчителя. Каже, вивчали із сьомим класом на математиці многочлени. І ніхто не засміявся. Ех, пішла епоха», – написав освітянин.
Деякі коментатори підтримали його:
- «Те саме! Зате якщо в прикладі відповідь 67, то часто чую «сікс-се-е-евен»! Хоча і це вже на спад пішло»;
- «Я – вчителька. Все змінилось. Ми ржали з 69. Вони ржуть з 67»;
- «Я вам більше скажу, моя дитина каже: «Ну член – це ж частина якоїсь групи людей»;
Інші користувачі мережі згадали кумедні моменти із власного шкільного чи інститутського життя:
- «Я пам'ятаю, як ржали з сусідкою по парті від слова чорниці, писали диктант про рослини, а ми уявили, що то черниці і все, лежали під партою. При чому першою. Вчителька не могла зрозуміти. А ми навіть пояснити не мали сил. Нас вигнали з класу і ми продовжували сміятися з цього приколу вже в коридорі. І досі смішно»;
- «У нас весь клас лягав від фрази «цвіте дика рожа»;
- «Ми так якось з подружкою угорали з прізвища «Тамаріна» – типу це щось як громадина. Досі смішно»;
- «Я вчилась на філолога. Викладачка каже: «У російській мові є інфінітив «бдеть», але немає форми першої особи однини теперішнього часу (щодо «я»). Не можна сказати «я бдю». І тут одна одногрупниця іншій каже: «Я бжу». І починають ржати. Угорала вся група»;
- «Моя подруга малювала в чорновику квадратний многочлен, я цю картинку і зараз памʼятаю»;
- «В наш час «тричлени» ще й пальцями під партою показували».
Деякі коментатори зазначили, що спостереження автора допису справедливе геть не для всіх дітей, і що чимало учнів досі регоче через «многочлен»:
- «Мій зараз в дев'ятому. Ржали всім класом»;
- «Дочка в шостому, вчора всі ржала, бо читали оповідання про Матільду. Тому на многочлені думаю буде те саме, що і у нас»;
- «Мій син в сьомому зараз, хіхікав з многочленів і що їх з одночленами треба множити. А я згадала свій сьомий клас коли однокласники сміялись з цих слів, а я сиділа та думала – хто тільки виховує цих дебілів».
Нещодавно «Главком» писав про ностальгійне обговорення, яке нагадало українцям про їхні шкільні та підліткові роки. Користувачка Threads запустила своєрідний флешмоб, запропонувавши підписникам згадати культові фрази з дитинства, чим спровокувала справжній шквал коментарів.
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