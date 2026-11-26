Сучасні підлітки зовсім інакше реагують на шкільні терміни, які ще 10–20 років тому неминуче зривали уроки через нестримний сміх у класі. На зміну поколінь звернув увагу український педагог, передає «Главком».

Зокрема, користувач соцмережі Threads під ніком maxkukurudza, який у своєму профілі зазначає, що працює вчителем, поділився показовою історією з практики своєї дружини. За його словами, під час вивчення однієї з базових тем з алгебри у сьомому класі школярі проявили нетипову для минулих років серйозність.

«Дружина працює асистентом вчителя. Каже, вивчали із сьомим класом на математиці многочлени. І ніхто не засміявся. Ех, пішла епоха», – написав освітянин.

Деякі коментатори підтримали його:

«Те саме! Зате якщо в прикладі відповідь 67, то часто чую «сікс-се-е-евен»! Хоча і це вже на спад пішло»;

«Я – вчителька. Все змінилось. Ми ржали з 69. Вони ржуть з 67»;

«Я вам більше скажу, моя дитина каже: «Ну член – це ж частина якоїсь групи людей»;

Інші користувачі мережі згадали кумедні моменти із власного шкільного чи інститутського життя:

«Я пам'ятаю, як ржали з сусідкою по парті від слова чорниці, писали диктант про рослини, а ми уявили, що то черниці і все, лежали під партою. При чому першою. Вчителька не могла зрозуміти. А ми навіть пояснити не мали сил. Нас вигнали з класу і ми продовжували сміятися з цього приколу вже в коридорі. І досі смішно»;

«У нас весь клас лягав від фрази «цвіте дика рожа»;

«Ми так якось з подружкою угорали з прізвища «Тамаріна» – типу це щось як громадина. Досі смішно»;

«Я вчилась на філолога. Викладачка каже: «У російській мові є інфінітив «бдеть», але немає форми першої особи однини теперішнього часу (щодо «я»). Не можна сказати «я бдю». І тут одна одногрупниця іншій каже: «Я бжу». І починають ржати. Угорала вся група»;

«Моя подруга малювала в чорновику квадратний многочлен, я цю картинку і зараз памʼятаю»;

«В наш час «тричлени» ще й пальцями під партою показували».

Деякі коментатори зазначили, що спостереження автора допису справедливе геть не для всіх дітей, і що чимало учнів досі регоче через «многочлен»:

«Мій зараз в дев'ятому. Ржали всім класом»;

«Дочка в шостому, вчора всі ржала, бо читали оповідання про Матільду. Тому на многочлені думаю буде те саме, що і у нас»;

«Мій син в сьомому зараз, хіхікав з многочленів і що їх з одночленами треба множити. А я згадала свій сьомий клас коли однокласники сміялись з цих слів, а я сиділа та думала – хто тільки виховує цих дебілів».

Нещодавно «Главком» писав про ностальгійне обговорення, яке нагадало українцям про їхні шкільні та підліткові роки. Користувачка Threads запустила своєрідний флешмоб, запропонувавши підписникам згадати культові фрази з дитинства, чим спровокувала справжній шквал коментарів.