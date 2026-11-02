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Російська атака на Вінниччину: стало відоме ім’я загиблої 13-річної дівчинки

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Російська атака на Вінниччину: стало відоме ім’я загиблої 13-річної дівчинки
Унаслідок російської атаки на Вінниччину 2 листопада загинула 13-річна Аріна Підручна
фото: Комунальний заклад «Ліцей 2 Козятинської міської ради»

Дівчинка була відмінницею, гордістю свого ліцею та завжди допомагала іншим

Унаслідок російського удару безпілотником по Козятинській громаді Вінницької області 1 листопада загинула 13-річна Аріна Підручна. Дівчинка навчалася в ліцеї, де її згадують як старанну ученицю, добру подругу та чуйну дитину. Про загибель школярки повідомили в навчальному закладі, пише «Главком».

У ліцеї розповіли, що Аріна була відмінницею та вирізнялася доброзичливістю й готовністю допомагати іншим. Для педагогів та однокласників її смерть стала тяжкою втратою.

«1 листопада внаслідок ворожого удару дроном загинула наша учениця Аріна Підручна. Світла, щира дівчинка, яка мала б попереду ціле життя...», – йдеться в повідомленні навчального закладу.

За словами представників ліцею, Аріна була не лише успішною ученицею, а й людиною, яка підтримувала друзів та допомагала оточенню. Її згадують як дитину, що залишила по собі багато теплих спогадів.

«Аріна була справжньою гордістю – відмінницею, неймовірно доброю, світлою і чуйною дитиною, вірною подругою та справжньою помічницею для всіх. Її щира усмішка, світлий погляд і добре серце назавжди залишаться у пам'яті кожного, хто її знав», – зазначили в ліцеї.

У навчальному закладі наголосили, що загибель дівчинки стала непоправною втратою для її батьків, родини, друзів та всієї шкільної спільноти.

Російська атака на Вінниччину: стало відоме ім’я загиблої 13-річної дівчинки фото 1
фото: Вінницька обласна військова адміністрація

«Невимовний біль і непоправна втрата для батьків, родини, друзів, ліцею. Російський терор забирає найдорожче – наших дітей, наше майбутнє. Щирі співчуття рідним і близьким. Вічна пам'ять і світлий спомин про Аріну», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 2 листопада російські війська атакували Козятинську громаду Вінницької області. Унаслідок удару загинули двоє людей – 13-річна дівчинка та жінка. Ще шестеро місцевих жителів отримали поранення та були госпіталізовані.

Начальниця Вінницької обласної військової адміністрації Наталя Заболотна повідомила, що серед постраждалих четверо дітей. Йдеться про трьох п'ятирічних дітей та 16-річного хлопця.

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Теги: Вінниччина дрон окупанти школа

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