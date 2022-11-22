Вступ-2023: Міносвіти готує зміни

Замість ЗНО абітурієнти складатимуть удосконалений мультитест

Безпекова складова та труднощі логістики не дозволяють Міністерству освіти та науки планувати проведення зовнішнього незалежного оцінювання у традиційному форматі у 2023 році. На відміну від цьогорічного мультитесту, у тестуванні-2023 будуть обов’язковий та додатковий блоки. Про це повідомив міністр освіти Сергій Шкарлет.

Відомо, що як альтернативу ЗНО в міністерстві розглядають проведення удосконаленого національного мультипредметного тесту (НМТ). Тестові завдання укладуть згідно з програмами ЗНО з відповідних предметів.

«ЗНО було і буде механізмом прозорого вступу до закладів вищої освіти. Однак в умовах воєнного стану існують перешкоди щодо його організації та проведення, а також неможливо охопити тестуванням потенційних вступників до українських ЗВО, які тимчасово перебувають за кордоном», – йдеться в повідомленні.

Шкарлет розповів, що тест міститиме обов’язковий та додатковий блоки. Обов’язковий блок буде складатися з чотирьох предметів: української мови, математики, історії України та іноземної мови. Учасники упродовж 90 хвилин виконуватимуть завдання з української мови та математики, а після короткої перерви 90 хвилин працюватимуть над завданнями з історії України та іноземної мови.

В окремий день вступники зможуть скласти додатковий блок мультипредметного тесту з фізики, хімії чи біології, результатом якого можна буде замінити оцінку з історії України або іноземної мови. Тестування з додаткових предметів триватиме 75 хвилин. Реєстрація для участі в НМТ планується у квітні, а тестування у червні – липні 2023 року в межах основної та додаткової сесій.

Проте зазначається, що змінити формат проведення вступних випробувань можливо лише після ухвалення відповідного закону, що є компетенцією Верховної Ради. Тому міністерство повідомить детальнішу інформацію після внесення законопроєкту на розгляд до парламенту.

Раніше Міносвіти пояснювало, як після навчання за кордоном повернутись до української школи.