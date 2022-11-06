Як після навчання за кордоном повернутись до української школи: роз’яснення Міносвіти

Учні середньої та старшої школи для повернення до українських шкіл мають скласти або державну підсумкову атестацію

Через повномасштабне вторгнення Росії багато дітей виїхали за кордон та продовжили навчання у місцевих школах. Однак, значна кількість дітей таки повертається до України. Про це повідомив заступник міністра освіти та науки Андрій Вітренко в ефірі телемарафону.

«Якщо дитина, наприклад, завершила 1-2-й клас і хоче перейти до нас в Україну в третій, то вона буде зарахована до третього класу. Їй необхідно буде лише пройти оцінювання стосовно тих предметів, які вона не вивчала за кордоном (тобто українська мова, українська література), в залежності від рівня того класу, в який вона буде повертатися в Україні», – каже Вітренко.

Учні середньої та старшої школи для повернення до українських шкіл мають скласти або державну підсумкову атестацію (якщо це 9–11 клас), або річне оцінювання (якщо це середня школа).

«Жодних проблем не має бути. Якщо ж вони все-таки виникнуть, потрібно звертатись до місцевого управління освіти. А якщо там не допоможуть, то до нас (Міносвіти, – ред.)», – додав заступник міністра.

Раніше повідомляломя, що в Україні запроваджено систему електронних сервісів, що дозволяють навчатися навіть під час відключень електрики.