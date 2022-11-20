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Євросоюз виділив допомогу для українських шкіл: деталі

Надія Клочко
glavcom.ua
Євросоюз виділив допомогу для українських шкіл: деталі
Рашисти зруйнували в Україні сотні навчальних закладів
фото з відкритих джерел

Очільниця Єврокомісії нагадала, що російські бомби зруйнували школи в Україні, змушуючи дітей довго і іноді небезпечно діставатися навчання

Європейський Союз виділить 14 млн євро на купівлю нових шкільних автобусів для навчальних закладів України. Про це повідомила у Twitter президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн.

Вона зазначила, що транш у 14 млн євро витратять на купівлю шкільних автобусів для доставки учнів до навчальних закладів із населених пунктів, де школи пошкоджено внаслідок російського вторгнення.

«Російські бомби зруйнували школи в Україні, змушуючи дітей довго і іноді небезпечно діставатися навчання. Єврокомісія виділяє 14 млн євро на шкільні автобуси в Україні. Але потрібно більше», – зазначила очільниця Єврокомісії.

Євросоюз виділив допомогу для українських шкіл: деталі фото 1

Заступник міністра освіти та науки України Андрій Вітренко раніше повідомив, що на Херсонщині 16 шкіл повністю зруйновані, а 48 отримали ушкодження, через які в них неможливо відновити заняття. Також росіяни палили українські книжки і знищили меблі, закуплені для Нової української школи. 

До слова, за даними ЄС, понад 517 тис. українських дітей інтегровані до шкільних систем європейських країн

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Теги: школа війна Єврокомісія Урсула фон дер Ляєн

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