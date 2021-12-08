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    Скільки можна дискримінувати україномовних? Активістів обурила вакансія в «Укрнафті»

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    Лариса Ніцой нагадала &laquo;Укрнафті&raquo; про вимоги українського законодавства до посадовців держпідприємств щодо володіння державною мовою - Скільки можна дискримінувати україномовних? Активістів обурила вакансія в «Укрнафті»
    Лариса Ніцой нагадала «Укрнафті» про вимоги українського законодавства до посадовців держпідприємств щодо володіння державною мовою
    фото з відкртиих джерел

    У вимогах до кандидатів містилося пряме порушення норм чинного законодавства

    Рекрутери державної «Укрнафти» розмістили оголошення про вакансію у компанії, в якому міститься пряме порушення «Закону України про забезпечення функціонування державної мови». Про це на своїй Facebook-сторінці повідомила українська громадська діячка, педагогиня та письменниця Лариса Ніцой, додавши до свого допису скріншот із оголошенням.

    У конкурсних вимогах кандидатів на заміщення вакансії зокрема наявне «…володіння українською та/або російською, а в разі неволодіння – бажання вивчити одну з цих мов».

    «Що значить, неволодіння державною мовою кандидата, який іде брати участь у конкурсі на державну посаду? Чому він тоді йде на цей конкурс? Що значить бажання вивчити мову? В Законі про функціонування державної мови ніде не вказано про бажання, а чітко написано, що посадовець повинен володіти державною мовою. Повинен. Уже. На момент призначення. А не колись там матиме бажання її вивчити», – обурилася Ніцой.

    скріншот: Лариса Ніцой/Facebook
    скріншот: Лариса Ніцой/Facebook

    Громадська діячка припустила, що дане оголошення про вакансію було розміщено за попередньою домовленістю із певним кандидатом на посаду, а конкурсні умові підлаштували під цю людину.

    «Скільки можна йти на ганебну дискримінацію україномовних, закладаючи дискримінацію в таких правилах, мовляв, серед україномовних немає фахових спеціалістів і знайти їх можна лише серед російськомовних, чи іншомовних, ставлячи наперед суспільство перед вибором україномовний, але непрофесіонал – або російськомовний, але професіонал, програмуючи суспільство, що непрофесіонал обов’язково повинен бути україномовний?!», – наголосила Лариса Ніцой.

    25 квітня 2019 року Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт «Про функціонування української мови як державної». Рішення підтримали 278 нардепів. П'ятий президент України Петро Порошенко 15 травня підписав цей закон. 16 травня його опублікували в газеті «Голос України».

    Згідно з документом, єдиною державною (офіційною) мовою в Україні є українська мова, її статус як єдиної державної мови зумовлений державотворчим самовизначенням української нації. Цей закон також регулює функціонування та застосування української мови як державної у галузях суспільного життя по всій території України.

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    Теги: Укрнафта конкурс мова скандал українська мова Лариса Ніцой
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    Скільки можна дискримінувати україномовних? Активістів обурила вакансія в «Укрнафті»