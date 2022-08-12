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Яким буде навчальний рік у Харкові. Мер зробив заяву 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Яким буде навчальний рік у Харкові. Мер зробив заяву 
На Харківщині окупанти знищили понад 200 навчальних закладів
фото з відкритих джерел

Юні харків'яни будуть вчитися лише онлайн 

Через постійні обстріли Харків з початком нового навчального року не відкриватиме школи. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов на телемарафоні.

«Безумовно, ситуація напружена. Ми не будемо відкривати школи, школи будуть працювати в режимі онлайн-навчання. Звичайно, сьогодні є проблема, пов'язана з першокласниками, тими, хто йде в другий клас. Ми теж будемо пробувати їх вчити онлайн. Можу сказати, що на сьогодні в перші класи записалися близько 7 тис. маленьких харків'ян, у яких російський агресор вкрав 1 вересня», – зазначив він. 

За його словами, можливо, для першокласників буде розроблена програма в ігровій формі.

Нагадаємо, минулого тижня начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов говорив, що рішення щодо шкіл Харкова ще не прийнято. 

Тим часом нещодавно міністр освіти та науки Сергій Шкарлет розповів, як навчатимуться діти з 1 вересня у школах. Він зазначив, що думки батьків розділилися, тому вони матимуть право вибору формату навчання.

Також стало відомо, скільки столичних шкіл готові до очного навчання.

До слова, Міністерство цифрової трансформації запускає ініціативу «Wі-Fі в укриттях закладів освіти», за якою до 1 вересня планують провести інтернет до бомбосховищ.

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Теги: Харківщина Харків школа

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