Міносвіти вилучить зі шкільних програм твори російських і радянських авторів

Зі шкільних програм вилучать твори російських і радянських авторів

Гоголя перенесуть до української класики

З навчальної програми українських шкіл вилучать твори російських та радянських авторів. Про це йдеться у відповідному рішенні робочої групи МОН щодо оновлення програми для 9-11 класів.

Рішення фахівці обґрунтовують питанням доцільності вивчення російської культури й літератури в умовах російсько-української війни.

Згідно з текстом рішення, йдеться про вилучення творів понад 40 російських та радянських письменників, поетів, прозаїків та митців.

Відтепер українські школярі не вивчатимуть творчість Олександра Пушкіна, Івана Крилова, Антона Чехова, Михайла Лермонтова, Михайла Булгакова, Льва Толстого, Івана Тургенєва, Івана Буніна, Осипа Мандельштама, Віктора Некрасова, Олександра Блока, Федора Достоєвського, Олександра Грибоєдова.

Також із шкільної програми будуть виключені твори Булата Окуджави, Василя Бикова, Олександра Гріна, Костянтина Симонова, Марини Аромштам, Сергія Єсеніна, Михайла Шолохова, Бориса Пастернака, Володимира Маяковського, Анни Ахматової, Миколи Гумільова, Марини Цвєтаєвої, Іллі Ільфа, Євгена Петрова та інших.

Виключених авторів обіцяють замінити творами світових класиків.

Гоголя та Халілова рекомендоване перенести до навчальних програм з української літератури.

Нагадаємо, у березні цього року в Україні заборонили ввезення і розповсюдження всієї видавничої продукції з країни-агресора – Росії. Держкомтелерадіо призупинило видачу та зупинило дію дозволів на ввезення видавничої продукції з території РФ. Таке рішення ухвалили через початок повномасштабного вторгнення Росії в Україну з метою недопущення культурного та інформаційного впливу держави-агресора на суспільні настрої українців.

У Міністерстві культури та інформаційної політики оголосили, що з українських бібліотек вилучать російську пропагандистську літературу. Планується, що замість російських книжок бібліотечні полиці наповнить якісна українськомовна література та книги українських видавництв.

У відомстві розповіли, що вилучення буде відбуватися на основі методичних рекомендацій, які напрацювала Рада з питань розвитку бібліотечної справи.

Читайте також: