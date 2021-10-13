13 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
У цей день рекомендується провести в будинку генеральне прибирання
Сьогодні, у середу, 13 жовтня, відзначається:
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Міжнародний день зменшення небезпеки стихійних лих
У цей День ООН закликає людей ділитися накопиченими знаннями щодо зниження небезпеки лих. Вперше відзначався згідно з резолюцією Генеральної Асамблеї ООН від 22 грудня 1989 р. в рамках Міжнародного десятиліття щодо зменшення небезпеки стихійних лих (1990-1999).
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Всесвітній день зомбі
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День без бюстгальтера
Жінкам у цей день рекомендується відмовитися від носіння бюстгальтера задля залучення уваги до проблем здоров'я молочної залози.
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День медсестри швидкої медичної допомоги
Це свято відзначають щороку у другу середу жовтня.
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Міжнародний день костюма
Яке сьогодні церковне свято
13 жовтня Православна церква вшановує пам'ять священномученика Григорія, просвітителя Вірменії, який походив із роду грузинських царів. Був святий родом із Парфії – держави, яка знаходилася між річкою Тигр і Перською затокою.
Будучи єпископом, він проповідував Євангеліє і багатьох навернув до християнської віри.
За це вірменський цар Тірідат наказав скинути його в глибокий рів. За легендою, святий Григорій провів у цьому рові 15 років. Коли його звільнили з ув'язнення, він продовжив свою велику місію, залучаючи багатьох до віри в Христа. Священномученик мирно помер близько 335 року.
Звичаї та традиції
За народними уявленнями у цей день, напередодні Покрови, у лісах бродять лісовики. Вони виривають із корінням кущі, ламають дерева, лякають тварин і людей. Тож не радять людям сьогодні блукати лісами.
На Григорія, щоб не захворіти, заведено палити в стодолі стару солому з матраців, а потім набивати їх новою. У сучасному світі актуально зробити у цей день генеральне прибирання.
Народні прикмети
- Якщо сніг випав, то зима ще не скоро настане.
- Якщо журавлі відлетіли, зима буде рання і холодна.
- Білка чисто вилиняла – до гарної зими.
- Побачити вранці мороз на вікнах – до приходу гостей.
- Сухий сніг випав – до врожайного літа.
Що не можна робити сьогодні
Не варто багато перебувати на вулиці, якщо погана погода. Це загрожує не лише захворюваннями, але й зайвими матеріальними витратами.
Іменини
У середу, 13 жовтня, іменини відзначають Григорій, Маріанна, Марія, Михайло.