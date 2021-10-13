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    13 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони

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    13 жовтня відзначають День медсестри швидкої медичної допомоги - 13 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
    13 жовтня відзначають День медсестри швидкої медичної допомоги
    Фото з відкритих джерел

    У цей день рекомендується провести в будинку генеральне прибирання

    Сьогодні, у середу, 13 жовтня, відзначається:

    • Міжнародний день зменшення небезпеки стихійних лих

    У цей День ООН закликає людей ділитися накопиченими знаннями щодо зниження небезпеки лих. Вперше відзначався згідно з резолюцією Генеральної Асамблеї ООН від 22 грудня 1989 р. в рамках Міжнародного десятиліття щодо зменшення небезпеки стихійних лих (1990-1999).

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    • Всесвітній день зомбі

    • День без бюстгальтера

    Жінкам у цей день рекомендується відмовитися від носіння бюстгальтера задля залучення уваги до проблем здоров'я молочної залози.

    • День медсестри швидкої медичної допомоги

    Це свято відзначають щороку у другу середу жовтня.

    • Міжнародний день костюма

    Яке сьогодні церковне свято

    13 жовтня Православна церква вшановує пам'ять священномученика Григорія, просвітителя Вірменії, який походив із роду грузинських царів. Був святий родом із Парфії – держави, яка знаходилася між річкою Тигр і Перською затокою.

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    Будучи єпископом, він проповідував Євангеліє і багатьох навернув до християнської віри.

    За це вірменський цар Тірідат наказав скинути його в глибокий рів. За легендою, святий Григорій провів у цьому рові 15 років. Коли його звільнили з ув'язнення, він продовжив свою велику місію, залучаючи багатьох до віри в Христа. Священномученик мирно помер близько 335 року.

    Звичаї та традиції

    За народними уявленнями у цей день, напередодні Покрови, у лісах бродять лісовики. Вони виривають із корінням кущі, ламають дерева, лякають тварин і людей. Тож не радять людям сьогодні блукати лісами.

    На Григорія, щоб не захворіти, заведено палити в стодолі стару солому з матраців, а потім набивати їх новою. У сучасному світі актуально зробити у цей день генеральне прибирання.

    Народні прикмети

    • Якщо сніг випав, то зима ще не скоро настане.
    • Якщо журавлі відлетіли, зима буде рання і холодна.
    • Білка чисто вилиняла – до гарної зими.
    • Побачити вранці мороз на вікнах – до приходу гостей.
    • Сухий сніг випав – до врожайного літа.

    Що не можна робити сьогодні

    Не варто багато перебувати на вулиці, якщо погана погода. Це загрожує не лише захворюваннями, але й зайвими матеріальними витратами.

    Іменини

    У середу, 13 жовтня, іменини відзначають Григорій, Маріанна, Марія, Михайло.

    Теги: православна церква традиції
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    13 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони