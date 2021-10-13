13 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони

У цей день рекомендується провести в будинку генеральне прибирання

Сьогодні, у середу, 13 жовтня, відзначається:

Міжнародний день зменшення небезпеки стихійних лих

У цей День ООН закликає людей ділитися накопиченими знаннями щодо зниження небезпеки лих. Вперше відзначався згідно з резолюцією Генеральної Асамблеї ООН від 22 грудня 1989 р. в рамках Міжнародного десятиліття щодо зменшення небезпеки стихійних лих (1990-1999).

Всесвітній день зомбі

День без бюстгальтера

Жінкам у цей день рекомендується відмовитися від носіння бюстгальтера задля залучення уваги до проблем здоров'я молочної залози.

День медсестри швидкої медичної допомоги

Це свято відзначають щороку у другу середу жовтня.

Міжнародний день костюма

Яке сьогодні церковне свято

13 жовтня Православна церква вшановує пам'ять священномученика Григорія, просвітителя Вірменії, який походив із роду грузинських царів. Був святий родом із Парфії – держави, яка знаходилася між річкою Тигр і Перською затокою.

Будучи єпископом, він проповідував Євангеліє і багатьох навернув до християнської віри.

За це вірменський цар Тірідат наказав скинути його в глибокий рів. За легендою, святий Григорій провів у цьому рові 15 років. Коли його звільнили з ув'язнення, він продовжив свою велику місію, залучаючи багатьох до віри в Христа. Священномученик мирно помер близько 335 року.

Звичаї та традиції

За народними уявленнями у цей день, напередодні Покрови, у лісах бродять лісовики. Вони виривають із корінням кущі, ламають дерева, лякають тварин і людей. Тож не радять людям сьогодні блукати лісами.

На Григорія, щоб не захворіти, заведено палити в стодолі стару солому з матраців, а потім набивати їх новою. У сучасному світі актуально зробити у цей день генеральне прибирання.

Народні прикмети

Якщо сніг випав, то зима ще не скоро настане.

Якщо журавлі відлетіли, зима буде рання і холодна.

Білка чисто вилиняла – до гарної зими.

Побачити вранці мороз на вікнах – до приходу гостей.

Сухий сніг випав – до врожайного літа.

Що не можна робити сьогодні

Не варто багато перебувати на вулиці, якщо погана погода. Це загрожує не лише захворюваннями, але й зайвими матеріальними витратами.

Іменини

У середу, 13 жовтня, іменини відзначають Григорій, Маріанна, Марія, Михайло.



