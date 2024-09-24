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Сонячно, мов влітку: прогноз погоди на 24 вересня

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Сонячно, мов влітку: прогноз погоди на 24 вересня
фото: glavcom.ua

24-го вересня Україна буде однією з найтепліших країн Європи, скрізь світитиме сонце, без дощу

Протягом 24 вересня у Києві та Київській області буде малохмарно, без опадів. Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

За прогнозом синоптиків, протягом дня на Київщині очікується південно-східний вітер, 7-12 м/с. Температура вночі буде +7-12, вдень +22-27°. У Києві вночі очікується +9-11°, вдень +24-26°.

Синоптикиня Наталка Діденко також зазначила, що Києві вівторок буде сонячним та теплим, близько +25 градусів.
«Найближчим часом так і буде, з незначними коливаннями. 28 та 29 вересня погода почне мінятися», – зазначила Діденко. 

Також синоптикиня уточнила, що сьогодні 24-го вересня, Україна буде однією з найтепліших країн Європи, скрізь світитиме сонце, без дощу, переважно ясно.

Сонячно, мов влітку: прогноз погоди на 24 вересня фото 1

Нагадаємо, 23 вересня у Києві зранку спостерігався високий рівень забрудненості повітря – перебувати на вулиці було шкідливо. Станом на 8:40 ранку понеділка Київ посів 10-е місце у світовому антирейтингу міст за забрудненням повітря. Індекс якості повітря становить 101 США AQI. За даними Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА фіксується підвищення концентрації зважених часток (пилу). Ймовірною причиною тимчасового погіршення стану повітря є пожежі в екосистемі Київської області.

Згодом під вечір 23 вересня якість повітря в Києві нормалізувалася. У місті спостерігався низький рівень забрудненості, всі попередні рекомендації щодо обмежень перебування на вулиці скасовуються. 

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Теги: Україна повітря вітер Наталка Діденко Сонце погода

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