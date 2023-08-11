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Мобілізація військовозобов'язаних, що втекли за кордон: нардеп розказав про радикальні рішення

Наталя Забазнова
glavcom.ua
Мобілізація військовозобов'язаних, що втекли за кордон: нардеп розказав про радикальні рішення
фото: depositphotos.com
На початку вторгнення РФ Верховна Рада планувала силоміць повертати з-за кордону військовозобов’язаних

Раніше планувалося зобов’язати військовозобов’язаних повернутися в Україну упродовж 15 днів

За інформацією Мінекономіки, від початку війни за кордон виїхало 6,2 млн українців. Громадянська мережа «Опора» наводить цифру – понад 8 млн співгромадян за межами України. У розмові з «Главкомом» нардеп Федір Веніславський пригадав, як на початку вторгнення РФ, група нардепів, куди входив і він, розробила радикальний законопроєкт.

Планувалося зобов’язати військовозобов’язаних повернутися в Україну упродовж 15 днів (з набрання чинності) або ж отримати кримінальну відповідальність – до 10 років тюрми – за невиконання обов’язку. На початку вересня 2022-го ініціативу парламентарів було знято з розгляду Ради.

«Пізніше я змінив бачення, оскільки такими діями точно не повернемо співгромадян з-за кордону. Якщо би ухвалили законопроєкт, то точно відрізали б їм шлях додому», – вважає політик.

Та вже цього року з Міністерства внутрішніх справ прозвучали схожі заяви. Зокрема, міністр Ігор Клименко анонсував закон щодо відповідальності військовозобов’язаних чоловіків, які під час війни незаконно виїхали з України.

«На сьогоднішній день таких правил і обмежень не встановлено, але я думаю, що по закінченню війни держава зробить все для того, щоб кожному громадянину нагадати, що він робив під час війни. Маю на увазі тих, хто нелегально перейшов кордон», – сказав урядовець.

Раніше повідомлялося, що Україні потрібно, щоб жінки, які виїхали через повномасштабне вторгнення Росії, повернулися додому. Якщо понад шість мільйонів українських біженців не повернуться, то частина збитку від війни буде незворотною.

Нагадаємо, у Європейському Союзі гостра нестача робочої сили тривалий час гальмувала економічне зростання та сприяла інфляції. Європейці розраховували завдяки потоку біженців, який виник після вторгнення Росії до України, бодай частково вирішити проблему із робочою силою, але цього не сталось через низку причин.

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