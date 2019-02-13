Учасники благодійного забігу Intersport RUN UA передали сучасне обладнання в «Охматдит»



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Команди провідних українських ЗМІ, серед яких і «Главком», та волонтери Всеукраїнського благодійного фонду «Крона» зібрали кошти для придбання інфузомату

12 лютого у Національній дитячій спеціалізованій лікарні «Охматдит» відбулася урочиста передача сучасного інфузійного насосу (інфузомату) до відділення інтенсивної терапії для дітей з важкими захворюваннями. Кошти на придбання медичного обладнання зібрали учасники щорічного благодійного забігу Intersport RUN UA, зокрема, команди провідних українських ЗМІ, а також волонтери Всеукраїнського благодійного фонду «Крона» Інфузомат призначений для тривалого контрольованого введення лікарських препаратів.

Нагадаємо, минулого вересня журналісти «Главком» долучилися до благодійного етапу Intersport RUN UA, подолавши дистанцію довжиною 2 км. У цьому забігу взяли участь близько 6000 бігунів із 12 країн світу у трьох індивідуальних забігах на різні дистанції, а також у командному забігу Intersport team Run UA 4x5.

Увесь стартовий внесок організатори марафону спрямували на придбання сучасного медичного обладнання для «Охматдиту». Після завершення марафону збір коштів протягом кількох місяців продовжувався на сайті Всеукраїнського благодійного фонду «Крона».

Як зазначає генеральний директор Intersport Україна Юлія Максименко, благодійний етап забігу на Intersport RUN UA відбувся торік вперше.

«Ми побачили, що до благодійного забігу долучилося багато людей, всі вони люблять спорт та бажають робити добрі справи, тому вирішили зробити благодійний етап забігу постійним», – додає вона.

Завідувач відділенням інтенсивної терапії «Охматдиту» Наталія Карпенко подякувала всім небайдужим, що взяли участь у благодійному забігу Intersport RUN UA та допомогли зібрати кошти на придбання інфузомата.

«Інфузомат з високою точністю і заданим ритмом крапельно вводить ліки, підтримуючи таким чином життя пацієнтів: комп’ютер автоматично вираховує за параметрами ваги та віку дитини дозування та інтенсивність введення препаратів в організм. Цей апарат точно стане нам у нагоді та дозволить врятувати життя багатьох дітей», – підкреслює Наталія Карпенко.

Довідково:

Intersport RUN UA проходить під патронатом мережі спортивних магазинів Іntersport, що входить у групу компаній «Епіцентр К» та є офіційним представником Intersport International Corporation в Україні.