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    1 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони

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    1 березня &mdash; Свято весни - 1 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
    1 березня — Свято весни

    Сьогодні не можна бажати зла навколишнім, відмовляти в допомозі або милостині

    Сьогодні, 1 березня, у світі відзначають Всесвітній день компліменту, а віряни вшановують пам'ять 12-ти мучеників Кесарійських.

    В перший день весни також відзначається Всесвітній день цивільної оборони, Всесвітній день імунітету, День «Нуль дискримінації».

    Всесвітній день цивільної оборони

    Всесвітній день цивільної оборони відзначається 1 березня з метою пропаганди знань про цивільну оборону і підняття престижу національних рятувальних служб. День 1 березня був обраний не випадково. Саме в цей день в березні 1972 року набрав чинності устав Міжнародної організації цивільної оборони (МОЦО).

    У 1931 році з ініціативи декількох держав французький генерал медичної служби Жорж Сен-Поль заснував у Парижі «Асоціацію Женевських зон – «зон безпеки»» для створення шляхом двосторонніх і багатосторонніх угод локальних зон безпеки в усіх країнах, яка потім була перетворена на Міжнародну організацію цивільної оборони (МОЦО). В 1972 році МОЦО отримала статус міжурядової організації.

    Зараз в МОЦО входять 50 країн, ще вісім держав мають статус спостерігача. Участь України в МОЦО в якості спостерігача оформлена згідно з дорученням Прем’єр-міністра України від 25.07.1998 р.

    Серед напрямків діяльності МОЦО слід виділити такі: підготовка національних кадрів в галузі управління в період надзвичайних ситуацій; надання технічної допомоги державам у створенні і покращенні систем попередження НС і захисту населення; пропаганда досвіду і знань з ЦО і питанням управління в період НС. Підготовка спеціалістів проводиться в Навчальному центрі в Швейцарії.

    Всесвітній день імунітету

    Щорічно 1 березня святкується Всесвітній день імунітету. Дата встановлена медичною громадськістю за ініціативою Всесвітньої Організації Охорони Здоров’я (ВООЗ) 2002 року.

    Мета цього дня, укладена в залученні широкої громадської уваги до проблем, пов’язаних із поширеністю різних імунних захворювань, а також зі збереженням та зміцненням імунітету в цілому.

    Пам'ять 12-ти мучеників Кесарійських

    За релігійним календарем сьогодні 1 березня віряни вшановують пам'ять 12-ти мучеників Кесарійських. Памфіл пресвітер, Валент (Уалент) диякон, Павло, Порфирій, Селевкій, Феодул, Юліан, Самуїл, Ілля, Даниїл, Єремія, Ісая постраждали під час гоніння на християн, піднятого імператором Діоклетіаном в 308-309 роках в Кесарії Палестинській.

    Народні прикмети

    • Зяблик кричить голосно – йдуть холоди.
    • Хлюпається вода на льоду водойми – чекайте теплих днів.
    • Якщо чути плач кікімори, або вона з’явилася на очі господарям – чекайте біди.
    • Тала вода і сніг, які зібрані 1 березня, вважаються цілющими.
    • Якщо жінка набере снігу і опівдні обітре ним руки – вони, за прикметами, будуть чистими і ніжними.
    • Якщо вагітна цього дня стане на пагорб і подивиться на перше сонце весни, то у неї народиться міцна і здорова дитина.
    • За прикметою, 1 березня ворони каркають голосно – скоро похолодає.
    • Посилився вітер вночі – чекайте рясних опадів і потепління.
    • Перший день весни – теплий, значить, за прикметою, ще буде похолодання.

    Що не можна робити:

    • Забороняється робити погані вчинки, ображати інших.
    • Не можна просити вибачення не від чистого серця або нещиро прощати.
    • Не рекомендується злитися, сваритися з близькими людьми та членами сім’ї, думати про погане, скаржитися.
    • Не можна бажати зла навколишнім, відмовляти в допомозі або милостині.
    • Небажано займатися важкою фізичною працею, прибирати, прати.
    • Не дозволяється їсти м’ясо.

    Іменини

    1 березня День ангела святкують: Валент, Данило, Веремій, Ілля, Ісай, Павло, Порфирій, Самуїл, Юліан

    Теги: пропаганда вода жінка
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