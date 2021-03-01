1 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони

Сьогодні не можна бажати зла навколишнім, відмовляти в допомозі або милостині

Сьогодні, 1 березня, у світі відзначають Всесвітній день компліменту, а віряни вшановують пам'ять 12-ти мучеників Кесарійських.

В перший день весни також відзначається Всесвітній день цивільної оборони, Всесвітній день імунітету, День «Нуль дискримінації».

Всесвітній день цивільної оборони

Всесвітній день цивільної оборони відзначається 1 березня з метою пропаганди знань про цивільну оборону і підняття престижу національних рятувальних служб. День 1 березня був обраний не випадково. Саме в цей день в березні 1972 року набрав чинності устав Міжнародної організації цивільної оборони (МОЦО).

У 1931 році з ініціативи декількох держав французький генерал медичної служби Жорж Сен-Поль заснував у Парижі «Асоціацію Женевських зон – «зон безпеки»» для створення шляхом двосторонніх і багатосторонніх угод локальних зон безпеки в усіх країнах, яка потім була перетворена на Міжнародну організацію цивільної оборони (МОЦО). В 1972 році МОЦО отримала статус міжурядової організації.

Зараз в МОЦО входять 50 країн, ще вісім держав мають статус спостерігача. Участь України в МОЦО в якості спостерігача оформлена згідно з дорученням Прем’єр-міністра України від 25.07.1998 р.

Серед напрямків діяльності МОЦО слід виділити такі: підготовка національних кадрів в галузі управління в період надзвичайних ситуацій; надання технічної допомоги державам у створенні і покращенні систем попередження НС і захисту населення; пропаганда досвіду і знань з ЦО і питанням управління в період НС. Підготовка спеціалістів проводиться в Навчальному центрі в Швейцарії.

Всесвітній день імунітету

Щорічно 1 березня святкується Всесвітній день імунітету. Дата встановлена медичною громадськістю за ініціативою Всесвітньої Організації Охорони Здоров’я (ВООЗ) 2002 року.

Мета цього дня, укладена в залученні широкої громадської уваги до проблем, пов’язаних із поширеністю різних імунних захворювань, а також зі збереженням та зміцненням імунітету в цілому.

Пам'ять 12-ти мучеників Кесарійських

За релігійним календарем сьогодні 1 березня віряни вшановують пам'ять 12-ти мучеників Кесарійських. Памфіл пресвітер, Валент (Уалент) диякон, Павло, Порфирій, Селевкій, Феодул, Юліан, Самуїл, Ілля, Даниїл, Єремія, Ісая постраждали під час гоніння на християн, піднятого імператором Діоклетіаном в 308-309 роках в Кесарії Палестинській.

Народні прикмети

Зяблик кричить голосно – йдуть холоди.

Хлюпається вода на льоду водойми – чекайте теплих днів.

Якщо чути плач кікімори, або вона з’явилася на очі господарям – чекайте біди.

Тала вода і сніг, які зібрані 1 березня, вважаються цілющими.

Якщо жінка набере снігу і опівдні обітре ним руки – вони, за прикметами, будуть чистими і ніжними.

Якщо вагітна цього дня стане на пагорб і подивиться на перше сонце весни, то у неї народиться міцна і здорова дитина.

За прикметою, 1 березня ворони каркають голосно – скоро похолодає.

Посилився вітер вночі – чекайте рясних опадів і потепління.

Перший день весни – теплий, значить, за прикметою, ще буде похолодання.

Що не можна робити:

Забороняється робити погані вчинки, ображати інших.

Не можна просити вибачення не від чистого серця або нещиро прощати.

Не рекомендується злитися, сваритися з близькими людьми та членами сім’ї, думати про погане, скаржитися.

Не можна бажати зла навколишнім, відмовляти в допомозі або милостині.

Небажано займатися важкою фізичною працею, прибирати, прати.

Не дозволяється їсти м’ясо.

Іменини

1 березня День ангела святкують: Валент, Данило, Веремій, Ілля, Ісай, Павло, Порфирій, Самуїл, Юліан