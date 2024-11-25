Помер політв'язень сталінських концтаборів Іван Мігус

Іван Мігус відійшов у засвіти на 92-му році життя

Мігус написав книгу «Бумеранг або у клешнях червоного диявола», де описав репресії СРСР

Художник, письменник та колишній політичний в'язень сталінських таборів Іван Мігус відійшов у засвіти на 92-му році життя. Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради.

Іван Мігус народився 17 червня 1933 року в українській родині в селі Ульгівок, що на той час входило до складу Люблінського воєводства Польщі. У 1946 році його родину примусово переселили до УРСР у межах програми «обміну населенням».

Іван Мігус відійшов у засвіти на 92-му році життя фото: Львівська міська рада

З 1949 до 1955 року Іван Мігус провів у виправно-трудових таборах Мордовії та Уралу. У 1959 році його вдруге засудили – цього разу на 13 років – за підтримку шістдесятників. Власний досвід тих років Іван Мігус описав у своїй автобіографічній книзі «Бумеранг, або у клешнях червоного диявола», яку презентували у 2018 році.

«Я постарався написати свою автобіографічну повість. Вона починається з моїх юних літ. Описано переселення в Закерзонні, де я народився, перший арешт, зустріч з Петром Франком, Мордовія, тюрма та зустріч з Йосифом Сліпим», – сказав він тоді.

Іван Мігус під час презентації власної книги «Бумеранг, або у клешнях червоного диявола» скріншот

Варто зазначити, що сьогодні у Львові о 19:00 відбудеться чин парастасу в каплиці Різдва Йоана Хрестителя (вул. Пекарська, 52). Завтра о 14:00 розпочнеться Чин похорону у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла (вул. Театральна, 11). Опісля, о 14:35, відбудеться загальноміська церемонія прощання на площі Ринок. Поховають Івана Мігуса на Личаківському кладовищі.

Нагадаємо, в Оренбурзькій області Росії помер незаконно засуджений у тимчасово окупованому Криму Костянтин Ширінг.

До слова, постійна представниця президента України в Криму Таміла Ташева заявила, що після деокупації Криму, усі політв’язні, які перебувають у місцях несвободи через сфальсифіковані звинувачення від окупантів з вироками окупаційних судів, будуть звільнені без перегляду справ.