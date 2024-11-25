Львівські медики врятували батька шістьох дітей, який ледь не помер через забій ноги

Батько шістьох дітей вдарився ногою і мало не помер за кілька днів

На місці забою у чоловіка стрімко розвинулася агресивна інфекція, яка позбавила чоловіка ноги та мало не забрала і життя

Львівські медики врятували чоловіка, який ледве не помер за кілька днів через забій ноги. Про це розповіли в Першому медичному об'єднанні Львова.

Як повідомили медики, на місці забою у чоловіка стрімко розвинулася агресивна інфекція, яка позбавила чоловіка ноги та мало не забрала і життя. Він не міг дихати, розвинувся сепсис, а нирки відмовили. Впродовж трьох тижнів за життя пацієнта боролися спеціалісти Лікарні Святого Луки Першого медоб’єднання Львова.

Якось на початку вересня 39-річний багатодітний батько Петро Байдала із села Дунаїв, що на Львівщині, привіз додому дрова – на зиму. Коли розвантажував, вдарився коліном об залізний причіп. На місці забою утворився на перший погляд звичайний синець і чоловік на нього не зважав.

«Десь через чотири дні нога напухла і почала боліти. Того дня, коли я це помітив, від обіду й до вечора вона вже була чорна», – пригадує Петро.

Тоді чоловік вирішив звернутися до найближчої районної лікарні. А вже звідти каретою швидкої його доправили до Львова – у Лікарню Святого Луки.

Після огляду лікарі діагностували пацієнту анаеробну флегмону лівої кінцівки. Це гнійне запалення м’яких тканин, яке характеризується некрозом, тобто відмиранням. Інфекція дуже швидко прогресувала, у відповідь на неї розвинувся сепсис, почали відмовляти нирки. Все це вбивало чоловіка, тож оперувати треба було негайно.

Хірурги мусили ампутувати уражену ногу на найвищому рівні – разом із кульшовим суглобом. Це було необхідно, щоб зупинити поширення інфекції і дати Петру шанс поборотися за життя. Два тижні важкий пацієнт перебував на апараті штучної вентиляції легень. Йому перелили 10 літрів крові та її компонентів. А замість нирок Петра працював апарат гемодіалізу. Загалом чоловік пробув у реанімації цілих три тижні.

«Це захворювання на сьогодні рідко буває, але блискавично прогресує. Якщо вчасно не розпочати лікування, то шансів на позитивний результат дуже мало. Цей пацієнт був у критичному стані, але завдяки командній роботі анестезіологів та хірургів нам вдалося його вилікувати», – підсумовує Ігор Радковський, хірург Лікарні Святого Луки Першого медоб’єднання Львова.

Зараз життю Петра вже нічого не загрожує. Він набирається сил, будує плани, думає про майбутнє протезування та дуже хоче додому. Там його вже зачекалася велика родина: дружина і шестеро дітей.

Дружина і шестеро дітей чекають вдома на повернення чоловіка та батька фото: Перше медичне об'єднання Львова, Facebook

«Ті дні, що я провів в реанімації, то й не пам’ятаю навіть. Дружина казала, що вже все, бо я зовсім не реагував. Тому я хочу подякувати лікарям, що витягнули звідти – з другого світу», – ділиться чоловік.

Петро зі своїми рятівеиками з Лікарні Святого Луки фото: Перше медичне об'єднання Львова, Facebook

Петро вдячний лікарям за врятоване життя.

Раніше повідомлялося, у Львові спеціалісти врятували життя шестирічної дівчинки з синдромом Уїлкі, провівши операцію за допомогою робота-хірурга. Через рідкісне захворювання Поліна Бідюк втратила значну частину ваги. Спочатку вона почала відчувати сильні болі та блювання після їжі. Після звернення до лікарні їй поставили діагноз «апендицит», але подальші обстеження виявили більш складну проблему.

Варто додати, що програма медичних гарантій продовжує діяти в Україні, навіть попри війну. Як зауважує НСЗУ, пацієнти, яким необхідне оперативне втручання, мають право на комплекс безкоштовної медичної допомоги, включаючи хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах. Щоб знайти лікарню у вашому місті, яка має договір на пакет «Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах», зателефонуйте до контакт-центру НСЗУ за номером 16-77 або скористайтесь дашбордом «Електронна карта місць надання послуг із медичної допомоги».