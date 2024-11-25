Авіакатастрофа у Литві. Які версії розглядає слідство

Очільник Департаменту держбезпеки: Версію про теракт не можна виключати

У Службі безпеки Литви поки не висловлюють конкретних припущень про причини падіння вантажного літака над Вільнюсом, втім не відкидають жодних версій включно з терористичною. Про це повідомляє LRT.

Так, очільник Департаменту держбезпеки (VSD) Даріус Яунішкіс після зустрічі з президентом країни щодо інциденту зазначив, що на цей час відомство утримується від конкретних версій.

«Розслідування напевно буде довгим, там багато роботи. З того, що зараз відомо, рано говорити про конкретні версії… Думаю, згодом у нас з’являються відповіді на всі питання», – сказав він.

Уламки літака фото: delfi.lt

Після уточнюючих запитань Яунішкіс сказав, що версію про теракт не можна виключати.

«Нас попереджали, що у майбутньому такі речі можуть ставатися. Ми бачимо, що Росія стає більш агресивною… Цю версію не можна відкидати. Проте зараз не можна говорити про якусь конкретну причетність, тому що такої інформації немає», – зазначив керівник VSD.

фото: BNS nuotr

Керівник контррозвідки додав, що служба обмінюється інформацією щодо інциденту з іноземними партнерами.

Водночас голова Національного центру кризового управління (НЦКУ) Вілмантас Віткаускас заявив, що аварія є нещасним випадком.

«У нас нещасний випадок. (…) Наразі обставини та причини встановлюються», – повідомив журналістам В. Віткаускас. За його словами, зараз ведуться пошуки членів екіпажу, який керував літаком.

Нагадаємо, рано вранці 25 листопада вантажний літак за невизначених обставин зазнав аварії над Вільнюсом і впав на житловий будинок. Відомо, що літак, який впав, орендувала компанія DHL. Літак летів із Лейпцига, його оператор – компанія SWIFT Air.

Американське видання The Wall Street Journal із посиланням на дані західних розвідок повідомляло, що в липні в логістичних центрах служби доставки DHL у Лейпцигу та Бірмінгемі сталося два загадкових вибухи.

Розслідування показало: запалювальні пристрої, що здетонували, були частиною таємної операції, яку проводила російська розвідка.