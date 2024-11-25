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В Україні почав роботу єдиний держреєстр домашніх тварин

Ірина Міллер
glavcom.ua
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В Україні почав роботу єдиний держреєстр домашніх тварин
Єдиний державний реєстр домашніх тварин – це реєстр на платформі Дія.Engine, де зберігатимуться дані про котів, собак і тхорів
фото: zoo-dom.com.ua

Запуск реєстру проводять у два етапи: спершу – авторизація ветлікарів, згодом – реєстрація тварин

Уряд України запустив Єдиний державний реєстр домашніх тварин. Він допоможе ефективніше запобігати поширенню небезпечних хвороб, а також – гармонізувати українське законодавство щодо поводження з тваринами з європейським. Про це повідомило Мінагрополітики.

Зазначається, що впровадження реєстру розпочинається з першого етапу – авторизації державних та приватних ветеринарних закладів. 

Що треба знати про реєстр домашніх тварин

Єдиний державний реєстр домашніх тварин – це реєстр на платформі Дія.Engine, де зберігатимуться дані про котів, собак і тхорів:

  • кличка і опис тварини,
  • нформація про вакцинацію та біостерилізацію,
  • контакти власників або утримувачів,
  • інші суттєві для здоров’я тварини дані.

Завдяки державному реєстру уряд збиратиме та аналізуватиме актуальні дані про чисельність домашніх тварин, стан їхнього здоров’я та вакцинації.

«Держава вперше за історію незалежності отримає реальні дані про кількість домашніх тварин і зможе контролювати їх вакцинальний статус. Така інформація вкрай актуальна для ефективного зниження ризику поширення небезпечних інфекцій, таких як сказ. Перевагами Реєстру для власників тварин стануть безпроблемне відновлення з Реєстру втрачених документів і даних про зареєстровану тварину, полегшений пошук зареєстрованих тварин, які загубились, а у наступному році, після появи ветеринарного паспорта в Дії, спрощення подорожей з тваринами по Україні», – пояснив заступник Міністра аграрної політики і продовольства України Денис Башлик. 

Заступник міністра закликав усіх ветеринарних лікарів долучатися до проєкту, адже саме їхня участь є ключовою для успіху цієї ініціативи.

Як зареєструватися?

Реєстр буде впроваджено у два етапи. На першому етапі, який вже стартував, Мінагрополітики зосередиться на залученні ветеринарних клінік і лікарів до роботи з платформою. Для державних та приватних ветеринарних лікарів заплановано низку навчальних вебінарів, а протягом листопада-грудня буде доступна технічна підтримка ветеринарних лікарів телефоном та у чаті, де ветлікарі зможуть отримати консультацію щодо авторизації.

Державні та приватні ветеринарні заклади можуть авторизуватись у реєстрі, подавши заявку до Держпродспоживслужби. Для цього керівник закладу ветеринарної медицини заповнює заяву у кабінеті в Реєстрі – це забирає не більше 30 хвилин.

Держпродспоживслужба має перевірити дані у заяві впродовж 10 робочих днів, погодити чи відхилити заяву та надіслати сповіщення про результат розгляду на електронну пошту заявника. Після підтвердження авторизації керівник ветеринарного закладу зможе внести до Реєстру дані про ветеринарних лікарів, які безпосередньо реєструватимуть чотирилапих пацієнтів у Реєстрі. Після цього ветлікарі-агенти з реєстрації мають зайти до своїх кабінетів у Реєстрі та дозаповнити дані про себе.

Після успішної авторизації ветеринарний заклад буде готовий розпочати реєстрацію домашніх тварин разом з офіційним стартом другого етапу запуску Реєстру – кампанії з реєстрації тварин, про яку буде оголошено додатково.

Ознайомитись із повною інформацією про Реєстр, процес авторизації ветеринарних закладів і процес реєстрації домашніх тварин можна на офіційному сайті vet.pet.gov.ua.

Авторизація ветеринарних закладів і лікарів у Реєстрі відбувається лише через державний інтерфейс. Разом з тим, ветеринарні клініки, які вже користуються ветеринарними інформаційними системами – партнерами проєкту (Jet Vet, Enote, Animal-ID.net, BuBiBo), після успішної авторизації зможуть почати реєструвати тварин після старту кампанії з реєстрації безпосередньо через ці платформи.  

Зазначимо, 178 кримінальних справ щодо жорстокого поводження над тваринами (299 ст. Кримінального кодексу України) відкрито за 2024 рік. Це вже більше, аніж за весь минулий рік: тоді було зафіксовано 175 проваджень. Загалом 1599 кримінальних проваджень зафіксовано з 2015 року. Сплеск кількості справ за жорстокість до тварин відбувся у 2018 році як наслідок введення нових штрафів для порушників. У 2021 році покарання посилили до можливого позбавлення волі, втім через війну збільшення відповідних проваджень та вироків не сталося.

Нагадаємо, що водіям слід бути уважними та перевіряти свої автомобілі перед запуском двигуна, щоб запобігти можливим травмам тварин, які шукають теплі місця з настанням холодів. 

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Теги: Мінагрополітики держава тварини реєстр

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