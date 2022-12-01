1 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні не варто сваритися, адже сварки можуть затягнутися на весь рік

1 грудня світ відзначає День Антарктиди, Всесвітній день боротьби зі СНІДом, Міжнародний день невролога, День без мистецтва. В Україні – День працівників прокуратури.

Всесвітній день боротьби зі СНІДом

Сьогодні, 1 грудня, відзначають Всесвітній день боротьби зі СНІДом. Цю дату було обрано з ініціативи Всесвітньої організації охорони здоров’я, після того, як на зустрічі міністрів охорони здоров’я всіх країн прозвучав заклик соціальної терпимості та обміну інформацією щодо вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ) та синдрому набутого імунодефіциту (СНІД).

Синдром набутого імунодефіциту – сукупна назва уражень, що відбуваються на III–IV клінічних стадіях інфекції, яку спричинює вірус імунодефіциту людини.

Вперше СНІД було виявлено у 1980-х роках у США, а через декілька років поширення СНІДу набуло масштабів всесвітньої епідемії.

Міжнародний день невролога

1 грудня світ відзначає День невролога. Щороку кожен з таких лікарів рятує величезну кількість життів і зберігає плин людської життєдіяльності.

Неврологія – це розділ медицини, який займається питаннями виникнення специфічних захворювань центральної і периферичної нервової системи людини, а також досліджує симптоматику, механізми розвитку та можливі способи діагностики, лікування або профілактики неврологічних захворювань. Неврологічні захворювання сучасної людини часто є дуже складними для діагностики та лікування, що вимагає від лікаря-невролога постійного навчання.

В Україні згідно з офіційною статистикою щороку трапляється 100-110 тис. інсультів (понад третина з них – у людей працездатного віку), 30-40% хворих з інсультом помирають упродовж перших 30 днів і до 50% – протягом 1 року від початку захворювання. 20-40% пацієнтів, які вижили, стають залежними від сторонньої допомоги і лише 10% повертаються до повноцінного життя.

День працівників прокуратури

У перший день зими в Україні відзначається День працівників прокуратури, професійне свято, встановлене Указом президента від 02.11.2000 року.

Дата святкування була вибрана не випадково – саме цього дня, в 1991 році, ВР ухвалила Закон України «Про прокуратуру», а також ряд інших нормативних актів.

Яке сьогодні релігійне свято

За церковним календарем сьогодні віряни вшановують пам'ять святих мучеників Платона і Романа, які постраждали за віру в IV столітті.

Святий Платон був братом святого мученика Антіоха; вони народилися в сім'ї християн і отримали благочестиве виховання. Вже в юності Платон був розумною та доброчесною людиною, проповідував християнство серед язичників. За це правитель Агріпін закликав його на суд і став переконувати зректися віри. Побачавши, що Платон стійкий у своїх переконаннях, правитель розгнівався і наказав піддати молодого християнина мукам, а згодом і сам почав катувати його. Зрештою мученика обезголовили.

Святий Роман разом із отроком Варулом прийняв муки за часів гонінь на християн, започаткованих імператором Максиміланом. Роман був дияконом у Кесарії. Якось, зустрівши єпарха Аскліпіада, що йде на язичницьке свято, він почав переконувати його зректися ідолів. Той відмовився і наказав піддати диякона тортурам. У цей час Роман побачив хлопчика Варула і вигукнув: «Навіть цей отрок мудріший за тебе, бо знає істинного Бога!». Варул підтвердив, що є християнином, за що також був підданий жорстокому покаранню.

Народні прикмети й традиції

Яка погода 1 грудня, така й упродовж всієї зими протримається.

Побачити комара або муху – до відлиги.

Якщо за вікном завірюха, то і на Масляну замете снігом все навколо.

Побачити ворону, яка розгулює по двору – до потепління.

Місяць на небі в колі – до снігопаду.

Якщо збоку від місяця видно яскраві відблиски, то очікуються холоди.

Якщо сильний вітер за вікном, то зима буде вітряною та сніжною.

Якщо на клямці вхідних дверей іржа з'явилася, то буде негода.

Що не можна робити сьогодні

На Русі Роману і Платону молилися про поліпшення добробуту. Також святих просили допомогти пережити зиму, а наступної осені подарувати хороший урожай.

Попри те, що сільськогосподарські роботи були вже завершені, у селян турбот вистачало. Не байдикуйте сьогодні!

Щоб вберегтися від нечистої сили та лихого ока, зробіть з дерева оберіг, який захищатиме вас.

Не варто сваритися, адже сварки можуть затягнутися на весь рік.

Хто святкує день ангела

У четвер, 1 грудня, іменини відзначають Платон та Роман.