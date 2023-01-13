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10 питань до Онуфрія. Духовенство Московської церкви висунуло вимоги до предстоятеля (відео)

Олександра Садова
glavcom.ua
10 питань до Онуфрія. Духовенство Московської церкви висунуло вимоги до предстоятеля (відео)
скріншот з відео

Батюшки та віряни публічно почали вимагати від верхівки так званої УПЦ МП остаточно відмежуватися від РПЦ

Священники та віряни УПЦ МП оприлюднили відео, у якому ставлять єпископату 10 запитань щодо статусу їхньої церкви, вихід з РПЦ, засудження  позиції російського патріарха Кирила та інші. 

У відео духовенство зазначає, що «вкрай стурбоване останніми подіями, які відбуваються навколо церкви через злочинну війну Росії проти України та, зокрема, відсутністю чітких та послідовних пояснень з боку Священного Синоду УПЦ».

Зокрема, попів та вірян цікавлять питання щодо статусу Московської церкви.

«Вона визнає себе повністю автокефальною, автономною чи самокерованою частиною у складі якоїсь Помісної Православної Церкви? Просимо офіційно розтлумачити це, оскільки іншого статусу, окрім автокефалії, автономії чи самокерованих частин та структурних підрозділів інших Помісних Церков, у православному канонічному праві не існує», – йдеться у зверненні.

Також у зверненні прозвучала низка запитань:

  • про вихід УПЦ МП з РПЦ та просять надати копії відповідних документів, які б свідчили про це;
  • чи надсилала церква до Синоду РПЦ заяву про повний вихід;
  • чи вийшла УПЦ МП з церковно-канонічних органів РПЦ;
  • чи втратив свою чинність «Статут РПЦ»;
  • про обов’язковість благословення московським патріархом новообраного предстоятеля УПЦ МП;
  • щодо позиції Синоду Московської церкви щодо тимчасово окупованих Росією територій України;
  • про засудження позиції російського патріарха Кирила, який підтримує російську агресію в Україні;
  • щодо колаборантів серед духовенства УПЦ МП;
  • позицію щодо пунктів грамоти Московського Патріарха Олексія ІІ від 28 жовтня 1990 року, де проголошувалась залежність УПЦ МП від РПЦ.

«Щирі й недвозначні відповіді Священного Синоду на ці запитання заспокоїли б паству і духовенство УПЦ та сприяли б зміні ставлення до неї з боку українського суспільства у цілому», – переконані священники та віряни Московської церкви.

У зверненні пропонується винести ці питання на найближче засідання Синоду УПЦ МП, щоб сформувати по них офіційну позицію або повідомити причину відмови у винесенні на обговорення на офіційному сайті церкви.

«На жаль, положення «Статуту про управління УПЦ» не дають відповіді на поставлені запитання щодо церковно-канонічного зв’язку і залежності УПЦ від РПЦ, що існували всі попередні 30 років. А відсутність чітких і послідовних відповідей на ці та інші питання в умовах війни росії проти України породжують ще більшу недовіру до керівництва УПЦ.

Сподіваємось, що члени Священного Синоду УПЦ, якщо справді прагнуть представляти Церкву українського народу, а не РПЦ в Україні, з пастирською турботою сприймуть ці запитання та нададуть вичерпні та недвозначні офіційні відповіді на них», – звернулась Московська церква до єпископату.

Нагадаємо, об'єднаний чемпіон Олександр Усик під час прямого ефіру на своїй сторінці в Instagram заявив, що залишається і продовжує бути вірним Українській православній церкві (МП) та настоятелю церкви – митрополиту Онуфрію.

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Теги: церква Митрополит Онуфрій священник відео

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