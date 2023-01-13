10 питань до Онуфрія. Духовенство Московської церкви висунуло вимоги до предстоятеля (відео)

Батюшки та віряни публічно почали вимагати від верхівки так званої УПЦ МП остаточно відмежуватися від РПЦ

Священники та віряни УПЦ МП оприлюднили відео, у якому ставлять єпископату 10 запитань щодо статусу їхньої церкви, вихід з РПЦ, засудження позиції російського патріарха Кирила та інші.

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У відео духовенство зазначає, що «вкрай стурбоване останніми подіями, які відбуваються навколо церкви через злочинну війну Росії проти України та, зокрема, відсутністю чітких та послідовних пояснень з боку Священного Синоду УПЦ».

Зокрема, попів та вірян цікавлять питання щодо статусу Московської церкви.

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«Вона визнає себе повністю автокефальною, автономною чи самокерованою частиною у складі якоїсь Помісної Православної Церкви? Просимо офіційно розтлумачити це, оскільки іншого статусу, окрім автокефалії, автономії чи самокерованих частин та структурних підрозділів інших Помісних Церков, у православному канонічному праві не існує», – йдеться у зверненні.

Також у зверненні прозвучала низка запитань:

про вихід УПЦ МП з РПЦ та просять надати копії відповідних документів, які б свідчили про це;

чи надсилала церква до Синоду РПЦ заяву про повний вихід;

чи вийшла УПЦ МП з церковно-канонічних органів РПЦ;

чи втратив свою чинність «Статут РПЦ»;

про обов’язковість благословення московським патріархом новообраного предстоятеля УПЦ МП;

щодо позиції Синоду Московської церкви щодо тимчасово окупованих Росією територій України;

про засудження позиції російського патріарха Кирила, який підтримує російську агресію в Україні;

щодо колаборантів серед духовенства УПЦ МП;

позицію щодо пунктів грамоти Московського Патріарха Олексія ІІ від 28 жовтня 1990 року, де проголошувалась залежність УПЦ МП від РПЦ.

«Щирі й недвозначні відповіді Священного Синоду на ці запитання заспокоїли б паству і духовенство УПЦ та сприяли б зміні ставлення до неї з боку українського суспільства у цілому», – переконані священники та віряни Московської церкви.

У зверненні пропонується винести ці питання на найближче засідання Синоду УПЦ МП, щоб сформувати по них офіційну позицію або повідомити причину відмови у винесенні на обговорення на офіційному сайті церкви.

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«На жаль, положення «Статуту про управління УПЦ» не дають відповіді на поставлені запитання щодо церковно-канонічного зв’язку і залежності УПЦ від РПЦ, що існували всі попередні 30 років. А відсутність чітких і послідовних відповідей на ці та інші питання в умовах війни росії проти України породжують ще більшу недовіру до керівництва УПЦ.

Сподіваємось, що члени Священного Синоду УПЦ, якщо справді прагнуть представляти Церкву українського народу, а не РПЦ в Україні, з пастирською турботою сприймуть ці запитання та нададуть вичерпні та недвозначні офіційні відповіді на них», – звернулась Московська церква до єпископату.

Нагадаємо, об'єднаний чемпіон Олександр Усик під час прямого ефіру на своїй сторінці в Instagram заявив, що залишається і продовжує бути вірним Українській православній церкві (МП) та настоятелю церкви – митрополиту Онуфрію.