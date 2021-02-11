11 лютого: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Сьогодні не можна думати у негативному ключі

Сьогодні, 11 лютого, віряни відзначають Лаврентіїв день. Сьогодні також святкують Міжнародний день жінок і дівчат у науці, Всесвітній день хворого.

Міжнародний день жінок і дівчат у науці

11 лютого відзначають Міжнародний день жінок та дівчат у науці. Це нове свято – як зазначено в резолюції 70-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН від 22 грудня 2015 року.

Свято засновано «для того, щоб досягти повного і рівного доступу жінок і дівчаток до науки, а також забезпечити гендерну рівність і розширення прав і можливостей жінок і дівчат».

Всесвітній день хворого

11 лютого відзначають Всесвітній день хворого. Цей день є свідченням підтримки суспільством всіх людей, здоров’я яких було порушено через різні недуги.

Ініціював встановлення цього свята Папа Римський Іоанн Павло II. Понтифік визначив метою цього дня – забезпечення кращого догляду за хворими у всіх куточках землі і надання допомоги немічним, які потребують полегшення своїх страждань.

Це свято відзначають саме 11 лютого, оскільки в цей день в місті Лурд (Франція) люди спостерігали явище Богоматері. Вона зцілила стражденних, після чого її почали називати рятівницею хворих.

Лаврентіїв день

В цей день православні віряни вшановують пам’ять преподобного Лаврентія Печерського, єпископа. На Лаврентія спостерігали за місяцем: якщо він ріс – погода цього дня простоїть всю першу половину наступного місяця; якщо ж дата випадала на новий місяць – така погода буде другу половину місяця.

Вважалося, що в цей день відьми влаштовують заломи сухої трави, заметеної снігом. У народі вірили, що такі заломи на порчі – вони робляться, щоб заподіяти господареві зло. Щоб відлякати відьом, потрібно було увіткнути по кутах поля будяк – цієї рослини нечиста сила боїться і ніколи до нього не доторкнеться.

Традиції свята

День є пісним, але вживати страви з риби дозволяється. У народі цей день вважався дуже несприятливим. Чомусь саме 11 лютого відбувалися різні дрібні неприємності. Люди говорили про підступи відьом, намагалися відлякати їх від свого житла. Крім того, 11 лютого аналізували природні явища, прикмети і говорили про майбутню погоду.

За прикметами ,якщо у цей день дівчина вип’є медовухи, то корови будуть добре доїтися.

Якщо 11 лютого жінка легко вдарить чоловіка по щоці пральною дошкою або деталлю від прядки, то він буде з нею ласкавий і ніжний, не стане зраджувати.

Народні прикмети

Дим іде коромислом – незабаром настане тепло.

Червоний місяць – чекай поривчастого вітру.

Якщо на 11 лютого випадає молодик, то погода цього дня визначить погоду на весь місяць березень.

Повний місяць – по погоді можна судити про те, якою буде погода у другій половині березня.

У день Лаврентія ліс гуде і шумить – чекайте відлиги.

На вечерю господині зазвичай випікали кулеб’яку – пиріг з капустою. Вважалося, що він принесе щастя сьогодні. Тому, намагалися єсти кулеб’яку а залишки пирога згодовували домашнім тваринам.

Що не можна робити

Не можна думати у негативному ключі.

Не йдіть на невиправдані ризики.

Не дозволяйте іншим втягувати вас у суперечки та конфліктні ситуації.

Іменини

11 лютого день ангела святкують: Герасим, Дмитро, Іван, Ігнатій, Костянтин, Лаврентій, Леонтій, Лука, Роман, Федір, Яків.