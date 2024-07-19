Втрати ворога станом на 19 липня 2024 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 980 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок п'ятниці, 19 липня 2024 року.
Втрати Росії у війні на 19 липня 2024 року
РФ у війні з Україною станом на 19 липня втратила:
- особового складу ‒ близько 564620 (+980) осіб,
- танків ‒ 8250 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 15902 (+19) од,
- артилерійських систем – 15520 (+55) од,
- РСЗВ – 1120 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 894 (+1) од,
- літаків – 361 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12316 (+42),
- крилаті ракети ‒ 2401 (+3),
- кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 20909 (+76) од,
- спеціальна техніка ‒ 2593 (+0).
Активність флоту окупантів станом на 19 липня:
- У Чорному морі ворожі кораблі відсутні.
- В Азовському морі чотири ворожі кораблі, носії крилатих ракет «Калібр» відсутні.
- У Середземному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – три судна, з них одне продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – сім суден, з них одне рухалось з протоки Босфор.
Нині триває 876-й день повномасштабної війни в Україні.
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