Іменем Степана Хмари названа вулиця на Львівщині

Дружина Степана Хмари Роксолана нагадала, що раніше її чоловік був визнаний Почесним громадянином Червонограда

Голова Львівської військової адміністрації, Максим Козицький, підписав розпорядження щодо перейменування вулиці у Червонограді, тепер вулиця Володимира Короленка носитиме ім’я Степана Хмари. Про це повідомляє Червоноградська міська рада.

У повідомленні зазначається, що це рішення випливає з норм чинного законодавства про декомунізацію та деколонізацію.

Дружина Степана Хмари Роксолана нагадала, що раніше її чоловік був визнаний Почесним громадянином Червонограда.

«Це перше місто в Україні, де є вулиця Степана Хмари», – написала Роксолана Хмара.

Дружина Хмари також нагадала, що за життя Степана у Червонограді, вперше в Україні, демонтували памʼятник Ленінові. Це ініціював і проводив Степан Хмара, зазначила вона.

«Вперше в Україні увіковічнили імʼя людини, яка стала легендою, і яка довго жила і працювала лікарем стоматологом в цьому місті. Звідтам його забрали до Сибірських концтаборів і звідтам потім, його було забрано і обрано (Львівський залізничний округ) до Верховної Ради ще УРСР, яку, по волі також і Степана Хмари, було перейменовано у Верховну Раду України», – додала Роксолана.

Народився Степан Хмара 12 жовтня 1937 року в селі Боб'ятин Червоноградського району Львівської області.

Освіта вища, у 1964 році закінчив Львівський державний медичний інститут, лікар-стоматолог.

У 1972 році почав брати участь у випуску підпільного журналу «Український вісник» та займався поширенням самвидаву, а вже в 1975 році його вперше спробували арештувати, але тоді справу закрили через відсутність доказів.

Однак у 1980 році Степана Хмару таки арештували та засудили до 7 років позбавлення волі та 5 років заслання за статтею «антирадянська агітація та пропаганда». Вийшовши на волю у 1987 він активно долучився до відтворення української Гельсінкської групи, був учасником руху легалізації Української греко-католицької церкви та національного руху.

Навесні 1990 року Степана Хмару було обрано депутатом Верховної Ради України. Того ж року Степан Хмара разом із Левом Лук'яненком та Михайлом Горинем створили Українську республіканську партію.

Восени 1990 року долучився до Революції на граніті – голодував разом із студентами на Майдані в Києві.

Він тричі обирався народним депутатом Верховної Ради України І, ІІ та IV скликань. Зокрема з грудня 2001 року був заступником голови партії «Батьківщина», з якої вийшов навесні 2005 р. через конфлікт щодо політики партії у парламенті.

У 2006 році Степану Хмарі було присвоєно звання Героя України із врученням Ордена Держави «За визначні особисті заслуги у боротьбі за відродження незалежності української державності, відданість ідеалам свободи і демократії».