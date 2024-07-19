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Іменем Степана Хмари названа вулиця на Львівщині

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Іменем Степана Хмари названа вулиця на Львівщині
Степан Хмара
фото з відкритих джерел

Дружина Степана Хмари Роксолана нагадала, що раніше її чоловік був визнаний Почесним громадянином Червонограда

 

Голова Львівської військової адміністрації, Максим Козицький, підписав розпорядження щодо перейменування вулиці у Червонограді, тепер вулиця Володимира Короленка носитиме ім’я Степана Хмари. Про це повідомляє Червоноградська міська рада.

У повідомленні зазначається, що це рішення випливає з норм чинного законодавства про декомунізацію та деколонізацію.

Дружина Степана Хмари Роксолана нагадала, що раніше її чоловік був визнаний Почесним громадянином Червонограда.

«Це перше місто в Україні, де є вулиця Степана Хмари», – написала Роксолана Хмара.

Дружина Хмари також нагадала, що за життя Степана у Червонограді, вперше в Україні, демонтували памʼятник Ленінові. Це ініціював і проводив Степан Хмара, зазначила вона.

«Вперше в Україні увіковічнили імʼя людини, яка стала легендою, і яка довго жила і працювала лікарем стоматологом в цьому місті. Звідтам його забрали до Сибірських концтаборів і звідтам потім, його було забрано і обрано (Львівський залізничний округ) до Верховної Ради ще УРСР, яку, по волі також і Степана Хмари, було перейменовано у Верховну Раду України», – додала Роксолана.

Народився Степан Хмара 12 жовтня 1937 року в селі Боб'ятин Червоноградського району Львівської області.

Освіта вища, у 1964 році закінчив Львівський державний медичний інститут, лікар-стоматолог.

У 1972 році почав брати участь у випуску підпільного журналу «Український вісник» та займався поширенням самвидаву, а вже в 1975 році його вперше спробували арештувати, але тоді справу закрили через відсутність доказів.

Однак у 1980 році Степана Хмару таки арештували та засудили до 7 років позбавлення волі та 5 років заслання за статтею «антирадянська агітація та пропаганда». Вийшовши на волю у 1987 він активно долучився до відтворення української Гельсінкської групи, був учасником руху легалізації Української греко-католицької церкви та національного руху.

Навесні 1990 року Степана Хмару було обрано депутатом Верховної Ради України. Того ж року Степан Хмара разом із Левом Лук'яненком та Михайлом Горинем створили Українську республіканську партію.

Восени 1990 року долучився до Революції на граніті – голодував разом із студентами на Майдані в Києві.

Він тричі обирався народним депутатом Верховної Ради України І, ІІ та IV скликань. Зокрема з грудня 2001 року був заступником голови партії «Батьківщина», з якої вийшов навесні 2005 р. через конфлікт щодо політики партії у парламенті.

У 2006 році Степану Хмарі було присвоєно звання Героя України із врученням Ордена Держави «За визначні особисті заслуги у боротьбі за відродження незалежності української державності, відданість ідеалам свободи і демократії».

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Теги: декомунізація Україна Степан Хмара

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