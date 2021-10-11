Зазвичай цього дня всі залишалися вдома, адже вважали, що саме 11 жовтня людину можуть наврочити

Сьогодні, 11 жовтня, у світі відзначають Міжнародний день дівчаток. За церковним календарем сьогодні віряни відзначають пам'ять преподобного Харитона Сповідника.

Міжнародний день дівчаток

За ініціативою ООН, сьогодні у світі відзначається Міжнародний день дівчаток.

День був проголошений на 66-й ГА ООН 19 грудня 2011 року, а відзначати його почали вже в наступному, 2012. Ініціатором прийняття відповідної резолюції ООН була Канада.

Мета цього Дня досить серйозна – привернути увагу світової громадськості до соціальних проблем і нерівності, з якими зіштовхуються дівчатка в усьому світі, пов’язаних безпосередньо з їхньою приналежністю до жіночої статі.

У 2005 р. Резолюція ООН 60/141«Дівчата» знову підкреслила необхідність повного здійснення прав дівчат та вирішення їхніх проблем, серед яких:

неможливість отримати освіту;

примусові ранні шлюби;

ранні вагітності;

вразливість до статевих інфекцій та ВІЛ/СНІДу;

каліцтво статевих органів (жіноче обрізання)

Сьогодні у світі живе більше 1,1 мільярда дівчаток. Це – найбільше покоління дівчаток в історії людства.

Харитонів день, Харитон Сповідник

11 жовтня в церкві шанують пам’ять преподобного Харитона Сповідника. Харитон був родом з Іконії.

Майбутній святий багато страждань переніс у часи великих гонінь на християн. Коли вони стихли, він попрямував до Єрусалиму поклонитися святим місцям. По дорозі його схопили розбійники, але вони були отруєні змією, яка пустила отруту в їх глек з вином. Чудесним чином уникнувши смерті, Харитон заснував в розбійницькій печері церкву, навколо якої згодом був побудований чоловічий православний монастир — Фаранська Лавра.

Прагнучи до усамітнення, преподобний пішов у пустелю. Там він побудував Ієрихонський і Сукійський монастирі. Залишок днів провів у печері, недалеко від останньої обителі. Був похований у Фаранському монастирі, на виконання своєї останньої волі.

Звичаї і традиції дня

У народі говорили: «Харитон – в хаті урон». У цей день наречений і наречена таємно від усіх несли відуну пиріг і мед, щоб він ненароком весілля їм не зіпсував.

Харитонів день вважається небезпечним. 11 жовтня можуть наврочити або навести порчу. Щоб цього уникнути, краще сидіти вдома і займатися домашніми справами. Сміття з хати вимітати не можна, тому що по викинутому сміттю можуть біду в будинок напустити.

У англійців існує повір’я, що не можна збирати ягоди ожини після 11 жовтня. В іншому випадку можна накликати на себе біду. За легендою, саме в цей день диявол був вигнаний з небес і впав на землю. Приземлився він прямо в кущ ожини. Він прокляв цю колючу рослину, а своїм гарячим диханням обпалив ягоди, потім розчавив і обплював їх. Тому людина, яка куштуватимете плоди ожини після 11 жовтня, буде осквернена. На Русі ж в Харитонів день уникали їсти будь-які ягоди, щоб біду на себе не накликати.

Ще в цей день вшановували Іллю Муромця – одного з головних героїв давньоруського билинного епосу. Цей богатир був втіленням народного ідеалу героя-воїна. Прообразом билинного персонажа є Ілля Печерський – силач на прізвисько «Чоботок», який був родом з Мурома і прийняв чернецтво в Києво-Печерській лаврі.

Що можна робити 11 жовтня

Сьогодні хороший день для вирішення сімейних питань.

У цей день подайте милостиню людям, які потребують фінансової допомоги.

Що не можна робити в цей день

Харитонів день вважається небeзпечним. 11 жовтня можуть навpочити або навести пoрчу. Щоб цього уникнути, краще сидіти вдома і займатися домашніми справами. Сміття з хати вимітати не можна, тому що з викuнутим сміттям можна бiду в дім запустити.

Дуже небeзпечним 11 жовтня вважалося для тих, хто вступає в шлюб. У цей день наречений і наречена таємно від усіх несли вiдунам пиріг і мед, щоб вона ненароком весілля їм не зiпсувала.

Не можна було 11 жовтня вживати в їжу ягоди, ні сирі, ні оброблені. Говорили, що дuявол за три дні до свята плює на всі ягоди, і та людина, яка їх з’їсть, буде xворіти дуже довго.

У англійців навіть існує повір’я, що не можна збирати ягоди ожини після 11 жовтня. В іншому випадку можна накликати на себе біду. За легендою, саме в цей день дuявол був вигнаний з небес і впав на землю. Приземлився він прямо в кущ ожини. Він прокляв цю колючу рослину, а своїм гарячим диханням обпалив ягоди, потім розчавив і обплював їх.

Не починайте нічого нового, не pизикуйте просто так і будьте обережні на дорозі. Сьогодні ви можливо відчуєте незрозумілий стpах, від якого потрібно позбyтися зусиллям волі. Цілком ймовірно, що і слова будете сприймати неадекватно. Ні на кого не обpажайтеся, не сваpіться і не мстiть людям. Це все обернеться проти вас. Сьогодні корисно очищатися і голодувати.

Якщо ваш коханий часто сумує, то зверніть увагу, щоб не одягав речі синього кольору. Інакше у нього в житті почнеться чорна смуга.

Не дивіться в очі карооким людям, вони можуть навіть не бажаючи наврочити.

Народні прикмети і повір’я

Зайці довго забарвлення шерсті не міняють – за прикметами, зима наступить нескоро

Якщо людина народилася 11 жовтня, то її талісманом є гірський кришталь

Вітер 11 жовтня дме з північного боку – зима буде суворою, із західного – сніжною, з південної – м’якою.

Іменини

11 жовтня День ангела імені відзначають: Олександр, Олексій, Анатолій, Антон, Опанас, Валентин, Василь, В’ячеслав, Григорій, Єфрем, Іван, Ілля, Кирило, Лавр, Лука, Марія, Марк, Матвій, Нестор, Микола, Семен, Сергій, Степан, Уляна, Федір.