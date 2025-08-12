12 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

У народі 12 серпня часто казали, якщо похмура погода – бабине літо буде коротким

12 серпня відзначається низка важливих подій як у світі, так і в релігійному житті. Цей день є нагадуванням про необхідність берегти природу та надає привід для сімейних свят.

«Главком» розповідає про свята, традиції, прикмети та хто святкує іменини 12 серпня 2025 року.

Зміст

Свята в Україні

День молоді

12 серпня 2025 року в Україні відзначають на національному рівні міжнародне свято День молоді. В Україні День молоді був встановлений указом президента України № 333/2021 від 28 липня 2021 року.

Це свято творчості й натхнення, енергії і запалу, пізнання і самоствердження, любові і романтики. Юність і молодість – це не тільки прекрасні періоди в житті кожної людини, але ще й особливий стан душі. Це час пошуків, відкриттів і реалізації найсміливіших сподівань.

Саме вони, сьогоднішні школярі, студенти, молоді робітники, підприємці, науковці, скоро будуть визначати шляхи розвитку країни.

Міжнародні свята

Міжнародний день молоді

Це свято, встановлене ООН у 1999 році, покликане звернути увагу на проблеми молоді та підкреслити її роль у розвитку суспільства. Щороку свято присвячене певній темі, яка відображає актуальні виклики та можливості для молодих людей.

Всесвітній день слонів

Цей день присвячений захисту та збереженню слонів. Свято має на меті підвищити обізнаність про загрози, з якими стикаються ці тварини, та важливість їхньої ролі в екосистемах.

Релігійні свята та їхня історія

День пам'яті мучеників Фотія й Аникита

Після переходу на новоюліанський календар 1 вересня 2023 року віряни ПЦУ та УГКЦ святкують більшість церковних свят на 13 днів раніше. Стосується це й дня вшановують пам'ять святих мучеників, які постраждали за віру. Серед них Святі мученики Аникита й Фотій. Вони стали символом незламної віри і мужності перед жорстокими випробуваннями. Їхній подвиг, здійснений у часи переслідувань християн за імператора Діоклетіана, залишається яскравим прикладом відданості Христу та сили віри, здатної подолати будь-які муки.

Народні прикмети та традиції

У народі 12 серпня спостерігали за погодою, щоб передбачити майбутнє.

перші заморозки та іній – буде багато озимих, часнику, цибулі;

над лісом стоїть туман – буде багато грибів;

похмура погода – бабине літо буде коротким;

багато роси – до ясної погоди наступного тижня.

Історичні події

1099 – хрестоносці перемагають мусульман при Аскалоні;

1658 – у Північній Америці формують перший поліцейський загін – Рательвахт;

1851 – американець Ісаак Мерріт Зінгер запатентовує швейну машинку з ножним приводом;

1865 – британський хірург Джозеф Лістер вперше використовує під час операції фенол (карболову кислоту) для дезінфекції інструментів та рук лікарів;

1916 – біля Бережан починаються бої за гору Лисоню між Українськими січовими стрільцями та російською армією;

1918 – у США вводять заборону на продаж спиртного на залізничних вокзалах;

1933 – відбувається перший матч футбольної збірної України;

1947 – перші рейди відділів УПА пробиваються до Західної Європи;

1949 – підписують Женевські конвенції про захист жертв війни;

1949 – в Лондоні через шпаків, які розмістилися на хвилинній стрілці годинника, Біг-Бен починає відбивати час із запізненням на чотири з половиною хвилини;

1953 – Енн Девідсон стає першою жінкою, яка самостійно перепливла на яхті Атлантичний океан;

1962 – вирушає у космос перший український космонавт Павло Попович;

1981 – представляють персональний комп'ютер IBM PC;

1990 – неподалік від міста Лубни закладають Пагорб скорботи – пам'ятник жертвам Голодомору 1932-1933 років;

1992 – США, Канада й Мексика підписують угоду про створення Північноамериканської зони вільної торгівлі (найбільший у світі єдиний торговельний простір);

1999 – в Україні вирішують закрити всі витверезники;

2010 – у місті Луганськ фіксують найвищу температуру в історії України + 42°C.

Іменини

12 серпня свої іменини святкують: Анатолій, Антон, Валентин, Герман, Іван, Максим, Павло, Силуан.