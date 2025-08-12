Головна Країна Суспільство
12 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
12 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
колаж: glavcom.ua

У народі 12 серпня часто казали, якщо похмура погода – бабине літо буде коротким

12 серпня відзначається низка важливих подій як у світі, так і в релігійному житті. Цей день є нагадуванням про необхідність берегти природу та надає привід для сімейних свят.

«Главком» розповідає про свята, традиції, прикмети та хто святкує іменини 12 серпня 2025 року.

Зміст

Свята в Україні

День молоді

12 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

12 серпня 2025 року в Україні відзначають на національному рівні міжнародне свято День молоді. В Україні День молоді був встановлений указом президента України № 333/2021 від 28 липня 2021 року. 

Це свято творчості й натхнення, енергії і запалу, пізнання і самоствердження, любові і романтики. Юність і молодість – це не тільки прекрасні періоди в житті кожної людини, але ще й особливий стан душі. Це час пошуків, відкриттів і реалізації найсміливіших сподівань.

Саме вони, сьогоднішні школярі, студенти, молоді робітники, підприємці, науковці, скоро будуть визначати шляхи розвитку країни.

Міжнародні свята

Міжнародний день молоді

12 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

Це свято, встановлене ООН у 1999 році, покликане звернути увагу на проблеми молоді та підкреслити її роль у розвитку суспільства. Щороку свято присвячене певній темі, яка відображає актуальні виклики та можливості для молодих людей.

Всесвітній день слонів

12 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3

Цей день присвячений захисту та збереженню слонів. Свято має на меті підвищити обізнаність про загрози, з якими стикаються ці тварини, та важливість їхньої ролі в екосистемах.

Релігійні свята та їхня історія

День пам'яті мучеників Фотія й Аникита

12 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 4

Після переходу на новоюліанський календар 1 вересня 2023 року віряни ПЦУ та УГКЦ святкують більшість церковних свят на 13 днів раніше. Стосується це й дня вшановують пам'ять святих мучеників, які постраждали за віру. Серед них Святі мученики Аникита й Фотій. Вони стали символом незламної віри і мужності перед жорстокими випробуваннями. Їхній подвиг, здійснений у часи переслідувань християн за імператора Діоклетіана, залишається яскравим прикладом відданості Христу та сили віри, здатної подолати будь-які муки.

Народні прикмети та традиції

У народі 12 серпня спостерігали за погодою, щоб передбачити майбутнє.

  • перші заморозки та іній – буде багато озимих, часнику, цибулі;
  • над лісом стоїть туман – буде багато грибів;
  • похмура погода – бабине літо буде коротким;
  • багато роси – до ясної погоди наступного тижня.

Історичні події

  • 1099 – хрестоносці перемагають мусульман при Аскалоні;
  • 1658 – у Північній Америці формують перший поліцейський загін – Рательвахт;
  • 1851 – американець Ісаак Мерріт Зінгер запатентовує швейну машинку з ножним приводом;
  • 1865 – британський хірург Джозеф Лістер вперше використовує під час операції фенол (карболову кислоту) для дезінфекції інструментів та рук лікарів;
  • 1916 – біля Бережан починаються бої за гору Лисоню між Українськими січовими стрільцями та російською армією;
  • 1918 – у США вводять заборону на продаж спиртного на залізничних вокзалах;
  • 1933 – відбувається перший матч футбольної збірної України;
  • 1947 – перші рейди відділів УПА пробиваються до Західної Європи;
  • 1949 – підписують Женевські конвенції про захист жертв війни;
  • 1949 – в Лондоні через шпаків, які розмістилися на хвилинній стрілці годинника, Біг-Бен починає відбивати час із запізненням на чотири з половиною хвилини;
  • 1953 – Енн Девідсон стає першою жінкою, яка самостійно перепливла на яхті Атлантичний океан;
  • 1962 – вирушає у космос перший український космонавт Павло Попович;
  • 1981 – представляють персональний комп'ютер IBM PC;
  • 1990 – неподалік від міста Лубни закладають Пагорб скорботи – пам'ятник жертвам Голодомору 1932-1933 років;
  • 1992 – США, Канада й Мексика підписують угоду про створення Північноамериканської зони вільної торгівлі (найбільший у світі єдиний торговельний простір);
  • 1999 – в Україні вирішують закрити всі витверезники;
  • 2010 – у місті Луганськ фіксують найвищу температуру в історії України + 42°C.

Іменини

12 серпня свої іменини святкують: Анатолій, Антон, Валентин, Герман, Іван, Максим, Павло, Силуан.

