Яке релігійне свято відзначається 12 серпня: традиції та молитви

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Яке релігійне свято відзначається 12 серпня: традиції та молитви
колаж: glavcom.ua

За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять Святих мучеників Аникита й Фотій

12 серпня – особливий день для вірян, що відзначається вшануванням пам'яті святих. Це день, коли церковні традиції переплітаються з народними віруваннями, які передавалися з покоління в покоління.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 12 серпня 2025 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам'яті мучеників Фотія й Аникити

Яке релігійне свято відзначається 12 серпня: традиції та молитви фото 1

Після переходу на новоюліанський календар 1 вересня 2023 року віряни ПЦУ та УГКЦ святкують більшість церковних свят на 13 днів раніше. Стосується це й дня вшановують пам'ять святих мучеників, які постраждали за віру. Серед них Святі мученики Аникита й Фотій.

Святі мученики Аникита і Фотій були родом з Нікомидії і жили за правління імператора Діоклетіана (284-305 рр.). Імператор Діоклетіан був язичником і чинив гоніння на християн, а у 305 році встановив на міській площі знаряддя страти, щоб залякати віруючих у Христа. Анкита був військовим імператора, однак оскільки був віруючим християнином, то критикував імператора за такі негідні вчинки. Розгніваний імператор наказав мучити святого, а потім кинути його на поживу звірам. Але лев не заподіяв шкоди святому чоловікові. Раптово почався сильний землетрус, внаслідок якого впало капище Геркулеса, і під проваленим міським муром загинуло багато язичників. Кат, який підняв меч щоб відсікти голову святому, сам упав непритомний.

Святого Аникиту стали колесувати і палити вогнем, але колесо зупинилося, а вогонь погас. Тоді мученика кинули в казан з киплячим оловом, але олово охололо. Так Господь зберігав Свого раба для утвердження і вірі багатьох. Племінник мученика Аникити, святий Фотій, підтримував всяко свого родича і, звернувшись до імператора, сказав: «Дивись твої боги - ніщо!». Тоді імператор наказав схопити і Фотія.

Мучеників посадили у в'язницю. Через три дні Діоклітіан став умовляти їх: «Поклоніться нашим богам, і я прославлю і збагачу вас». Мученики відповіли: «Загинь ти зі своєю славою і багатством!». Тоді їх прив'язали за ноги до диких коней, але святі, ковзаючись по землі, залишалися неушкодженими. Не постраждали вони і в дуже жаркій лазні, яка розвалилася. Господь беріг своїх вірних мучеників та чинив для них чуда і багато язичників увірували в Нього. Та святі Аникита і Фотій засвідчили Господу своїм життям і муками велику віру в Нього і довіру до Його провидіння. І прийшов час перенестися їм у життя вічне і щасливе, приготоване для праведників. Діоклітіан велів розпалити величезну піч, і спалити праведників у ній. Та коли кидали туди Аникиту і Фотія, то безліч християн, натхнених подвигами святих мучеників, самі ступили в неї зі словами: «Ми теж християни! Якщо вбиваєте їх, то вбивайте і насі». Всі вони померли з молитвою на вустах. Тіла святих Аникити і Фотія не постраждали від вогню, навіть волосся залишилося неушкоджене. Побачивши це, багато хто з язичників увірували в Христа. Такими подвигами, життям та смертю засвідчили свою віру в Христа святі мученики Аникита і Фотій та багато християн, що були з ними.

Молитви дня 

Мученики Твої, Господи, у стражданні своєму вінці нетлінні прийняли від Тебе, Бога нашого; маючи бо силу Твою, мучителів подолали, сокрушили й демонів немічні зухвальства. Їх молитвами спаси душі наші.

Народні вірування та прикмети

У народі 12 серпня спостерігали за погодою, щоб передбачити майбутнє.

  • перші заморозки та іній – буде багато озимих, часнику, цибулі;
  • над лісом стоїть туман – буде багато грибів;
  • похмура погода – бабине літо буде коротким;

Згідно зі старими віруваннями, якщо багато роси зранку – це вірний знак, що буде ясна погода наступного тижня.

