Яке релігійне свято відзначається 11 серпня: традиції та молитви

11 серпня – особливий день для вірян, що відзначається вшануванням пам'яті кількох важливих святих, пов'язаних як з ранньою історією християнства, так і з мученицькими подвигами. Це день, коли церковні традиції переплітаються з народними віруваннями, які передавалися з покоління в покоління.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 11 серпня 2025 року.

Релігійні свята та їхня історія

День Калинника

За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять святого мученика Каллиника Кілікіїського, який був родом з Туреччини та не зрікся своєї віри.

Також відомо, що в старовину день 11 серпня називали Туманником, оскільки вранці 11 серпня часто траплялися тумани, і з ними навіть були пов’язані деякі народні прикмети.

Спочатку свято було пов’язане з ім’ям Калинника Кілікії – одного із святих мучеників, який жив у III-IV ст. Відомо, що саме його проповідь викликала шквал обурення у язичників, які схопили Калинника і відвели його до ігемону Сакердону на суд у місті Анкире. Ігемон засудив Калинника до страти. Його взули в залізні чоботи, поцятковані цвяхами, після чого відвели до місця страти і спалили живцем. Однак коли вогонь загасили, то побачили, що Калинник мертвий, але тіло його залишилося неушкодженим. Після цього його поховали за християнським звичаєм, а сьогодні, 11 серпня, моляться в пам’ять про Калинника.

День пам'яті преподобного Костянтина Косинського

Цього дня також згадують преподобного Костянтина, який жив у XVII столітті. Він був ігуменом Косинського монастиря, відомого своєю суворою аскетичністю. Преподобний Костянтин прославився своєю праведністю та відданістю чернечому життю.

Молитви дня

Мученик Твій, Господи, Каллинік у стражданнях своїх прийняв вінця нетлінні від Тебе, Бога нашого. Маючи бо Твою силу, він мучителів подолав, розтрощив і демонів немічні дерзості. Його молитвами спаси душі наші.

Вірою укріпившися і надії силою піднявшися, ти, Каллиніче, мужньо муки перетерпів, і світлом Небесним сяючи, нас просвітив. Нині ж до Христа прийшовши, молися за нас, щоб спас нас від усіх скорбот.

Народні прикмети та традиції

У народі 11 серпня здавна спостерігали за природою, щоб передбачити майбутнє.

Якщо вранці туман стелиться, то буде гарний врожай.

Багато ягід на кущах – до холодної зими.

Зранку тихо і прохолодно, а до обіду сонце припікає – це віщує гарну погоду.

Якщо вранці гримить грім, то це до дощової осені.

З цього дня переставали купати коней у річках, вважалося, що це може призвести до їхніх хвороб.

Задовго до вшанування пам'яті святих, цей період був глибоко пов'язаний із сільськогосподарським циклом. Після цього дня вже не купалися у водоймах, вважаючи, що вода стає холодною.