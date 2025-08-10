Головна Країна Суспільство
Яке релігійне свято відзначається 11 серпня: традиції та молитви

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Якщо вранці туман стелиться, то буде гарний врожай
колаж: glavcom.ua

За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять святого мученика Каллиника Кілікіїського

11 серпня – особливий день для вірян, що відзначається вшануванням пам'яті кількох важливих святих, пов'язаних як з ранньою історією християнства, так і з мученицькими подвигами. Це день, коли церковні традиції переплітаються з народними віруваннями, які передавалися з покоління в покоління.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 11 серпня 2025 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День Калинника

Яке релігійне свято відзначається 11 серпня: традиції та молитви фото 1

За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять святого мученика Каллиника Кілікіїського, який був родом з Туреччини та не зрікся своєї віри.

Також відомо, що в старовину день 11 серпня називали Туманником, оскільки вранці 11 серпня часто траплялися тумани, і з ними навіть були пов’язані деякі народні прикмети.

Спочатку свято було пов’язане з ім’ям Калинника Кілікії – одного із святих мучеників, який жив у III-IV ст. Відомо, що саме його проповідь викликала шквал обурення у язичників, які схопили Калинника і відвели його до ігемону Сакердону на суд у місті Анкире. Ігемон засудив Калинника до страти. Його взули в залізні чоботи, поцятковані цвяхами, після чого відвели до місця страти і спалили живцем. Однак коли вогонь загасили, то побачили, що Калинник мертвий, але тіло його залишилося неушкодженим. Після цього його поховали за християнським звичаєм, а сьогодні, 11 серпня, моляться в пам’ять про Калинника.

День пам'яті преподобного Костянтина Косинського

Цього дня також згадують преподобного Костянтина, який жив у XVII столітті. Він був ігуменом Косинського монастиря, відомого своєю суворою аскетичністю. Преподобний Костянтин прославився своєю праведністю та відданістю чернечому життю.

Молитви дня

Мученик Твій, Господи, Каллинік у стражданнях своїх прийняв вінця нетлінні від Тебе, Бога нашого. Маючи бо Твою силу, він мучителів подолав, розтрощив і демонів немічні дерзості. Його молитвами спаси душі наші.

Вірою укріпившися і надії силою піднявшися, ти, Каллиніче, мужньо муки перетерпів, і світлом Небесним сяючи, нас просвітив. Нині ж до Христа прийшовши, молися за нас, щоб спас нас від усіх скорбот.

Народні прикмети та традиції

У народі 11 серпня здавна спостерігали за природою, щоб передбачити майбутнє.

  • Якщо вранці туман стелиться, то буде гарний врожай.
  • Багато ягід на кущах – до холодної зими.
  • Зранку тихо і прохолодно, а до обіду сонце припікає – це віщує гарну погоду.
  • Якщо вранці гримить грім, то це до дощової осені.
  • З цього дня переставали купати коней у річках, вважалося, що це може призвести до їхніх хвороб.

Задовго до вшанування пам'яті святих, цей період був глибоко пов'язаний із сільськогосподарським циклом. Після цього дня вже не купалися у водоймах, вважаючи, що вода стає холодною.

Читайте також:

