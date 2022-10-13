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13 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони

Альона Боженко
glavcom.ua
13 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Що святкують 13 жовтня
фото ілюстративне

Якщо журавлі відлетіли 13 жовтня, зима буде рання і холодна

У четвер, 13 жовтня, відзначають Міжнародний день зменшення небезпеки лих, Міжнародний день костюма, Міжнародний день скептиків.

Міжнародний день зменшення небезпеки лих

13 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони фото 1

Вперше відзначався згідно з резолюцією Генеральної Асамблеї ООН від 22 грудня 1989 р. в рамках Міжнародного десятиліття щодо зменшення небезпеки стихійних лих (1990-1999).

У 1999 році Генеральна Асамблея вирішила продовжувати щорічно відзначати цю дату як Міжнародний день по зменшенню небезпеки стихійних лих у другу середу жовтня в якості одного з інструментів, що сприяють формуванню глобальної культури зменшення небезпеки стихійних лих, включаючи запобігання стихійним лихам, пом’якшення їх наслідків та забезпечення готовності до них, що підкреслювалося в резолюції № A/RES/44/236.

Міжнародна стратегія по зменшенню небезпеки стихійних лих переслідує, перш за все, мету доведення до відома широкої громадськості важливості завдання запобігання та проведення роз’яснювальної роботи серед населення та громад, які найбільш схильні до небезпеки стати жертвою стихійних, екологічних та техногенних лих, щодо доступних засобів із запобігання переростання небезпек в катастрофи.

Яке церковне свято

13 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони фото 2

13 жовтня Православна церква вшановує пам'ять священномученика Григорія, просвітителя Вірменії, який походив із роду грузинських царів. Був святий родом із Парфії – держави, яка знаходилася між річкою Тигр і Перською затокою.

Будучи єпископом, він проповідував Євангеліє і багатьох навернув до християнської віри.

За це вірменський цар Тірідат наказав скинути його в глибокий рів. За легендою, святий Григорій провів у цьому рові 15 років. Коли його звільнили з ув'язнення, він продовжив свою велику місію, залучаючи багатьох до віри в Христа. Священномученик мирно помер близько 335 року.

Народні прикмети:

  • Якщо сніг випав, то зима ще не скоро настане.
  • Якщо журавлі відлетіли, зима буде рання і холодна.
  • Білка чисто вилиняла – до гарної зими.
  • Побачити вранці мороз на вікнах – до приходу гостей.
  • Сухий сніг випав – до врожайного літа.

Що не рекомендується робити:

Не варто багато перебувати на вулиці, якщо погана погода. Це загрожує не лише захворюваннями, але й зайвими матеріальними витратами.

Іменини

У середу, 13 жовтня, іменини відзначають Григорій, Маріанна, Марія, Михайло.

Теги: церква свято

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