Щодня о 9 ранку українці вшановують пам'ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині «Главком» згадує Владислава Вінника, який загинув 22 листопада 2023 року на Запоріжжі.

Коротко про воїна: Місце і дата народження: місто Кам'янське, Дніпропетровська область, 19 березня 1996 року.

місто Кам'янське, Дніпропетровська область, 19 березня 1996 року. Освіта: Кам'янський технічний ліцей імені Анатолія Лигуна та Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна.

Кам'янський технічний ліцей імені Анатолія Лигуна та Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. Підрозділ: 3-я бригада оперативного призначення імені полковника Петра Болбочана Національної гвардії України, командир екіпажу БТР

3-я бригада оперативного призначення імені полковника Петра Болбочана Національної гвардії України, командир екіпажу БТР Дата загибелі: 22 листопада 2023 року.

Любив футбол, займався спортом і добре вчився

Владислав закінчив Кам'янський технічний ліцей імені Анатолія Лигуна (на 2026 рік – науковий ліцей) та Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна.

Після навчання працював у відділенні «Нової Пошти».

«Владося – мій єдиний синочок. Він завжди був моєю радістю, гордістю, підтримкою. Добре вчився, займався спортом. Дуже любив футбол. Був людиною честі, людиною слова. З дитинства, якщо обіцяв, то завжди виконував. Разом із загибеллю моєї дитини зруйнувався весь світ», – розповіла мама Олена.

Чому захисник мав позивний Вєня

У 2021 році Владислав проходив строкову службу в 3-й бригаді оперативного призначення імені полковника Петра Болбочана Національної гвардії України. У складі бригади зустрів повномасштабне російське вторгнення. Обіймав посаду командира екіпажу БТР. Звільняв Харківщину, брав участь у боях за Бахмут. Отримав псевдо Вєня – так його називали з дитячих років.

У 2021 році Владислав Вінник проходив строкову службу в 3-й бригаді оперативного призначення імені полковника Петра Болбочана Національної гвардії України фото: платформа пам'яті «Меморіал»

Життя обірвала протитанкова ракета

22 листопада 2023 року Владислав поліг біля села Роботине Запорізької області. Перед виходом на останнє бойове завдання він встиг написати мамі та дружині. Того дня у БТР, в якому перебував захисник, влучила ворожа протитанкова ракета. Воїнові було 27 років.

Захисника нагородили орденом «За мужність» ІІІ ступеня, медаллю «За оборону міста Бахмут» і відзнакою «За відвагу в службі». Посмертно його відзначили орденом «За мужність» ІІ ступеня.

Поховали Владислава на Алеї Слави у рідному місті. У нього залишилися мама та дружина.

Главком » долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо пам'ять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Молитва за полеглих воїнів