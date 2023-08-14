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14 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
14 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні відзначають Медовий Спас (Маковія)
фото з відкритих джерел

Цього дня не рекомендується їсти продукти тваринного походження

У понеділок 14 серпня православні християни відзначають Медовий Спас. Після цього свята починається великий Успенський піст. Крім того, у світі сьогодні відзначається Всесвітній день ящірки та День зведення татуювання.

Всесвітній день ящірки

14 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1
фото: Pixabay

Свято відзначається у всьому світі щорічно 14 серпня. Як виникля ідея святкувати цей день – невідомо. Подейкують, що ініціатором заснування свята була група любителів дикої природи, вчених та герпетологів, які прагнули змінити погану думку суспільства про ящірок.

Ящірки – одна з найбільших за чисельністю груп наземних хребетних. На сьогодні відомо понад шість тисяч видів цих плазунів, майже всі ведуть наземний спосіб життя, деякі мешкають в землі, на деревах, скелях, поруч з лінією прибою (морські ігуани). Ящірки відрізняються різноманітними розмірами, формами, кольорами. Серед них є такі велетні, як комодські варани, довжина яких сягає 3 метрів, а маса – 135 кг. Є і «карликові» види, які можна помістити на нігті великого пальця руки, наприклад, круглопалий гекон довжиною 1,6 см та масою 0,2 г.

День зведення татуювання

14 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2
фото: Pixabay

Нерідко татуювання сприймається як постійний знак, символ якоїсь події чи моменту, яку людина хоче запам'ятати назавжди. Але з часом смаки змінюються і те, що раніше здавалося хорошою ідеєю, може стати джерелом жалю. Саме цей день присвятили таким людям, які бажають попрощатися зі своїм татуюванням.

Цей день був заснований компанією Astanza Laser, провідним інноватором у галузі лазерного видалення татуювань. День був заснований з метою підвищення обізнаності про можливості та переваги безпечного видалення татуювань за допомогою лазера.

Маковія, або Медовий спас

14 серпня святкують Маковія або Медовий спас. Це перших з трьох літніх свят на честь Спасителя. За традицією, цього дня люди йдуть до церкви і беруть з собою баночку меду нового врожаю, мак і воду. Все освячують, а мед радять залишити як милостиню.

Цього дня також освячують в храмі спеціальні букети–обереги, або як кажуть в народі «маковійчики». Люди вважали, що свято Маковія – це поєднання українських традицій і християнських легенд. Свято саме цього місяця теж не спроста, адже саме серпень вважають місяцем нового врожаю та щедрості природи.

У серпні збирають свіжий мед, саме до Першого Спаса, достигає багато овочів та фруктів, збирають врожай горіхів. І, звісно, збирають мак, звідки й народна назва, Маковія.

Традиції на Маковія

Щороку 14 серпня православний світ відзначає свято Маковія
Щороку 14 серпня православний світ відзначає свято Маковія
фото з відкритих джерел

На Маковія треба назбирати польових квітів та підготувати баночку меду або води, щоб принести їх у храм та освятити на водосвятному молебні. Це – давня традиція принесення у домівку благословення Господнього.

Щодо вживання їжі, то треба пам’ятати, що це – перший день посту. Для вірян головне – від цього дня намагатися не вживати м’ясо, рибу, молоко, яйця.

Народні прикмети

  • Кульбаби все ще цвітуть – осінь буде теплою.
  • Троянди відцвіли – холоду скоро настануть.
  • Якщо малина в лісі велика – пора озимі сіяти.
  • Якою була погода на Маковея – такий буде 28 серпня.
  • Олені в воду заходять – в річках купатися не можна.
  • Вітер на вулиці – зима буде холодною і сніжною.

Що не рекомендується робити 

  • Їсти продукти тваринного походження (сьогодні – початок поста)
  • Голосно розмовляти, сваритися і з'ясовувати відносини.
  • Займатися прибиранням або важкою роботою.

Іменини

Іменини сьогодні святкують Олександр, Антон, Гурій, Леонтій.

Теги: традиції свята православна церква

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