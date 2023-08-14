14 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Цього дня не рекомендується їсти продукти тваринного походження
У понеділок 14 серпня православні християни відзначають Медовий Спас. Після цього свята починається великий Успенський піст. Крім того, у світі сьогодні відзначається Всесвітній день ящірки та День зведення татуювання.
Всесвітній день ящірки
Свято відзначається у всьому світі щорічно 14 серпня. Як виникля ідея святкувати цей день – невідомо. Подейкують, що ініціатором заснування свята була група любителів дикої природи, вчених та герпетологів, які прагнули змінити погану думку суспільства про ящірок.
Ящірки – одна з найбільших за чисельністю груп наземних хребетних. На сьогодні відомо понад шість тисяч видів цих плазунів, майже всі ведуть наземний спосіб життя, деякі мешкають в землі, на деревах, скелях, поруч з лінією прибою (морські ігуани). Ящірки відрізняються різноманітними розмірами, формами, кольорами. Серед них є такі велетні, як комодські варани, довжина яких сягає 3 метрів, а маса – 135 кг. Є і «карликові» види, які можна помістити на нігті великого пальця руки, наприклад, круглопалий гекон довжиною 1,6 см та масою 0,2 г.
День зведення татуювання
Нерідко татуювання сприймається як постійний знак, символ якоїсь події чи моменту, яку людина хоче запам'ятати назавжди. Але з часом смаки змінюються і те, що раніше здавалося хорошою ідеєю, може стати джерелом жалю. Саме цей день присвятили таким людям, які бажають попрощатися зі своїм татуюванням.
Цей день був заснований компанією Astanza Laser, провідним інноватором у галузі лазерного видалення татуювань. День був заснований з метою підвищення обізнаності про можливості та переваги безпечного видалення татуювань за допомогою лазера.
Маковія, або Медовий спас
14 серпня святкують Маковія або Медовий спас. Це перших з трьох літніх свят на честь Спасителя. За традицією, цього дня люди йдуть до церкви і беруть з собою баночку меду нового врожаю, мак і воду. Все освячують, а мед радять залишити як милостиню.
Цього дня також освячують в храмі спеціальні букети–обереги, або як кажуть в народі «маковійчики». Люди вважали, що свято Маковія – це поєднання українських традицій і християнських легенд. Свято саме цього місяця теж не спроста, адже саме серпень вважають місяцем нового врожаю та щедрості природи.
У серпні збирають свіжий мед, саме до Першого Спаса, достигає багато овочів та фруктів, збирають врожай горіхів. І, звісно, збирають мак, звідки й народна назва, Маковія.
Традиції на Маковія
На Маковія треба назбирати польових квітів та підготувати баночку меду або води, щоб принести їх у храм та освятити на водосвятному молебні. Це – давня традиція принесення у домівку благословення Господнього.
Щодо вживання їжі, то треба пам’ятати, що це – перший день посту. Для вірян головне – від цього дня намагатися не вживати м’ясо, рибу, молоко, яйця.
Народні прикмети
- Кульбаби все ще цвітуть – осінь буде теплою.
- Троянди відцвіли – холоду скоро настануть.
- Якщо малина в лісі велика – пора озимі сіяти.
- Якою була погода на Маковея – такий буде 28 серпня.
- Олені в воду заходять – в річках купатися не можна.
- Вітер на вулиці – зима буде холодною і сніжною.
Що не рекомендується робити
- Їсти продукти тваринного походження (сьогодні – початок поста)
- Голосно розмовляти, сваритися і з'ясовувати відносини.
- Займатися прибиранням або важкою роботою.
Іменини
Іменини сьогодні святкують Олександр, Антон, Гурій, Леонтій.
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