14 серпня розпочався Успенський піст: що заборонено робити і що можна їсти
За своєю суворістю двотижневий літній піст порівнюють з Великим постом, який дотримують перед Великоднем
Успенський піст – один із чотирьох найбільших постів у православ'ї, названий на честь свята Успіння Пресвятої Богородиці, яке відзначають 28 серпня.
Коли починається і коли завершується Успенський піст
Від 14 серпня розпочинається один із найсуворіших постів православного світу – Успенський піст. Завершиться він рівно через два тижні – 27 серпня.
Піст – це радість для душі, її оновлення, подолання хоча б однієї негативної звички або вади. Нагадаємо, взагалі у православному світі 4 пости. Є Різдвяний піст – стояння перед таємницею Народження Христового. Великий піст – найдавніший, дорівнює десятій частині днів року. Апостольський піст – компенсаторний для тих, хто не дотримувався Великого посту.
Триватиме Успенський піст 14 днів та завершиться 28 серпня святом Успіння Богородиці. Цими днями бажано поститися, хоча б раз на день читати молитву Богородиці, відвідувати храм та хоча б раз сповідатися й причаститися у церкві.
Що відбувається у перший день Успенського посту
Але звісно, не мед, і не квіти найголовніші у цей день на літургії. Офіційна, церковна назва свята – Походження чесних Древ Животворчого Хреста Господнього.
Одяг священників цього дня – фіолетовий, тому саме фіолетовий – є головним кольором цього дня.
Найголовніший момент 14 серпня у церкві – винесення з вівтаря Чесних Древ Животворчого Хреста Господнього та можливість підійти та вклонитися святині, яка виноситься раз на рік, у цей день. За переданнями, у цю мить Небо, Сам Господь наближаються до людей. Саме Хрест, а не квіти чи мед, треба із радістю зустрічати, усім серцем дякуючи Богу за його милість.
Що не можна їсти в Успенський піст
Успенський піст за суворістю схожий на Великий. З 14 по 27 серпня потрібно утриматися від їжі тваринного походження (м'яса, молока, яєць), віддаючи перевагу, грибам, горіхам, овочам, фруктам і ягодам.
Понеділок, середа і п'ятниця – сухоїдіння (хліб, вода, сіль, сирі фрукти і овочі, сухофрукти, горіхи, мед).
Вівторок і четвер – гарячі страви без масла.
Субота і неділя – гаряча їжа з маслом, також можна вино.
Втім, у світле свято Преображення Господнього (19 серпня) дозволяється вживати в їжу рибу і вино.
Зазначимо, що такі суворі правила посту актуальні лише для ченців. Віряни ж можуть скласти посильний календар харчування самостійно, або ж разом зі своїми духівниками.
Що не можна робити в Успенський піст
- Окрім уже згаданих обмежень у їжі, під час Успенського посту не слід палити та вживати алколь.
- Також треба утриматися від забав із піснями та танцями, відмовитися від веселих розваг, обмежити перегляд телевізора і час перебування у соцмережах.
- Не можна сваритися, пліткувати, лихословити.
- Під час Успенського посту не варто вирушати у подорожі, якщо вони не є паломницькими.
Які молитви потрібно читати на Успенський піст
Під час посту щодня бажано читати молитву до Пресвятої Богородиці (будь-яку, їх дуже багато). Якомога частіше заходити до храму, хоча б на 5 хвилин, і відвідувати недільні богослужіння.