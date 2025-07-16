Адміністрація Трампа вирішила спалити 500 тонн печива для дітей з Афганістану та Пакистану

Адміністрація Трампа наказала спалювати харчі замість того, щоб надсилати їх людям за кордон

Білий дім наказав спалити майже 500 т продовольства замість відправлення за кордон, оскільки завтра спливає термін придатності продуктів, призначених для екстреної допомоги. Це пов'язано із призупиненням роботи USAID. Про це повідомляє The Atlantic з посиланням на джерела, пише «Главком».

Йдеться про висококалорійне печиво для дітей в Афганістані та Пакистані, яке повністю задовольняє потреби дітей віком до п'яти років у поживних речовинах. Його вистачило б, щоб прогодувати 1,5 млн дітей протягом тижня.

Печиво роздають у ситуаціях, коли люди втратили житло внаслідок стихійного лиха або втекли від воєнних дій, а гуманітарні організації не встигли підготувати достатньо кухонь для приготування їжі.

Продовольство було придбано за $800 тис., зберігалося на складі у Дубаї та мало бути відправлене дітям цього року. Чиновники з січня просили нове керівництво USAID відправити печиво, доки воно залишалося придатним для харчування, з'ясував The Atlantic.

Нагадаємо, Державний департамент офіційно сповістив Конгрес про рішення припинити незалежну діяльність Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Одразу після своєї інавгурації Дональд Трамп підписав указ про тимчасове призупинення всіх програм зовнішньої допомоги США на 90 днів до проведення перевірок, щоб визначити, чи відповідають вони його політичним цілям. Це вплинуло, у тому числі на USAID. Адміністрація Трампа фактично призупинила її діяльність 3 лютого.