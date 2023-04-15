15 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

У цей день моляться, щоб рік був успішним, приніс процвітання і достаток

15 квітня православні християни вшановують пам’ять святого ієромонаха Тита Чудотворця. Також сьогодні – останній день перед святом Великодня, Велика субота, що знаменує закінчення Великого посту. Світова спільнота відзначає Всесвітній день мистецтва, а в Україні святкується День працівників кримінального розшуку та День довкілля.

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Який сьогодні день в Україні та світі

Всесвітній день мистецтва – міжнародне свято, що відзначається щорічно 15 квітня. World Art Day - міжнародне свято образотворчого мистецтва. Воно було ініційовано Міжнародною асоціацією мистецтв International Association of Art (IAA/AIAP), партнером ЮНЕСКО, для підвищення обізнаності про творчу діяльність у всьому світі.

Ідея обрати дату дня, який об’єднає діячів та поціновувачів мистецтва, вперше пролунала на XVII Генеральній асамблеї Міжнародної асоціації мистецтв і належить представнику Туреччини.

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Це відбулося 2012 року в мексиканському місті Гвадалахара, де ініціативу підтримали делегати від більшості країн світу.

фото: Pixabay

Датою свята обрали 15 квітня. Саме у цей день 1452 року народився Леонардо да Вінчі. Хоча він сам вважав себе, перш за все, науковцем, його неоціненний внесок у мистецтво є незаперечним. Адже мистецтво поєднує й використовує надбання всіх наук, від гуманітарних до точних. Саме тому Да Вінчі є чудовим символом та уособленням широти поглядів.

Щорічно 15 квітня Україна відзначає професійне свято – День працівників кримінального розшуку. Дата святкування обрана на честь дати створення в Україні секції судово-кримінального розшуку, що відбулося цього дня у 1919 році.

фото з відкритих джерел

Карний розшук відповідає за розслідування тяжких кримінальних злочинів. Робота співробітників цієї служби вкрай небезпечна, відповідальна та важка, адже працівники карного розшуку виконують складні операції задля того, аби з’ясувати причини злочину та виявити самих зловмисників, а також з метою запобігання новим кримінальним діям.

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фото з відкритих джерел

Крім того, в Україні щороку в третю суботу квітня відзначається День навколишнього середовища, або День довкілля. Навколишнє середовище, яке ще називають довкіллям, є основою нашого життя. Ліси, річки, ґрунти — все це забезпечує нас чистим повітрям, питною водою, здоровими продуктами харчування. Проте в своїй діяльності ми зазвичай нехтуємо інтересами довкілля, і це призводить до того, що воно стає все більш забрудненим і виснаженим. Щоб спонукати людей до розуміння екологічних проблем та залучити до активних дій щодо збереження природи, було започатковане це свято. Воно відзначається конкретними заходами — висадженням дерев, прибиранням сміття, очищенням водойм та іншими корисними справами.

Яке сьогодні релігіне свято

15 квітня православні віряни шанують пам'ть преподобного Тита чудотворця. Преподобний Тит в юні роки вступив в чернечий монастир, де перевершив інших ченців лагідністю, милосердям і любов’ю до ближніх. Через деякий час він став пресвітером. Тит ревно захищав церкву від нападок єретиків-іконоборців. За праведні справи Господь удостоїв святого благодаті чудотворення і зцілень тілесних і душевних недуг.

Традиції, обряди і звичаї

Православна церква 15 квітня вшановує пам'ять преподобного Тита Чудотворця. У цей день треба потай робити добрі справи.

Вважається, що вони повернуться людині сторицею. Однак, ними не хваліться, тому що вони не зарахуються.

Прикмети та повір'я цього дня тісно пов'язані з торгівлею, тому бізнесменам слід звернути увагу на свою роботу.

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Народні прикмети

Якщо сьогодні навести лад вдома, то це принесе гармонію та добробут.

Якщо сьогодні дощова погода, то літо буде спекотним.

Багатоводдя - хороший річний сінокіс і багатий урожай.

Лід не зійшов - рибалка буде невдалою.

Ворони грають високо в небі довго буде ясна і сонячна погода.

Голуби гучно воркують – чекай тепла.

Що не можна робити:

Не можна сваритись та конфліктувати.

Не можна нічого святкувати та влаштовувати весілля.

Не можна займатись важкою фізичною роботою.

Не можна вишивати та в'язати.

Не варто голосно розмовляти та вдягати відвертий одяг.

Іменини

15 квітня День ангела імені відзначають: Полікарп, Григорій, Анастас, Юхим, Тит, Сава, Микита, Федор.