Народного депутата та очільника ТСК Олексія Гончаренка запитали, чи отримує він дохід від трансляцій засідань тимчасових слідчих комісій (ТСК) у власних соціальних мережах. Парламентар у відповідь пояснив, що таким чином забезпечує публічність роботи комісій, а також нагадав, що раніше самостійно транслював засідання Верховної Ради. Про це повідоляє кореспондент «Главкома».

Журналіст поцікавився, чому трансляції засідань ТСК відбуваються на особистих сторінках депутата, а не на окремому офіційному каналі парламенту. Він також порушив питання можливого заробітку на таких ефірах.

Гончаренко відповів, що інші депутати, які очолюють тимчасові слідчі комісії, також транслюють їхні засідання у власних соцмережах. Як приклад він навів комісію з питань економічної безпеки, яку очолює Ярослав Железняк.

«На сайті Верховної Ради, я так розумію, є і наша трансляція», – зазначив нардеп.

Водночас Гончаренко запропонував журналісту звернутися до секретаріату парламенту з питанням створення окремого каналу для трансляцій ТСК. На його думку, витрачати кошти платників податків на окремі YouTube-канали для тимчасових комісій недоцільно.

«Я не думаю, що кошти платників податків України варто витрачати на створення окремих ютуб-каналів для ТСК, яка є сама за своєю природою тимчасова», – сказав депутат.

Він також нагадав, що протягом кількох років самостійно транслював засідання парламенту, коли, за його словами, офіційні ресурси Верховної Ради цього не робили.

Коли журналіст уточнив питання монетизації ефірів, Гончаренко відповів: «Вам хтось заважає включити трансляцію на своєму телефоні? А у вас стоїть монетизація чи не стоїть?»

Водночас у цій розмові депутат прямо не підтвердив і не спростував, чи отримує дохід від монетизації власних трансляцій.

Варто нагадати, що тимчасова слідча комісія Верховної Ради проголосувала за примусовий привід колишнього міністра оборони України Михайла Федорова на своє засідання.