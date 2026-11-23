Переселенка з Харківщини розповіла про переваги та труднощі життя в угорськомовному селі на Закарпатті

Жителька Харківщини, яка разом із родиною переїхала із Балаклії до села неподалік Берегова на Закарпатті, розповіла про ціни на будинки, продукти, роботу та особливості життя серед угорськомовного населення. За її словами, переїзд подарував родині відчуття спокою, однак водночас приніс чимало побутових труднощів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис переселенки Олени Барабанюк у Facebook.

Жінка зазначила, що її родина переїхала у вересні, аби встигнути облаштувати нове помешкання до зими. Для проживання обрали невелике село поблизу угорського кордону, де мешкає близько тисячі людей.

Скільки коштують будинки на Закарпатті

За спостереженнями переселенки, у прикордонних селах можна знайти чимало покинутих будинків. Частина їхніх власників виїхала до Угорщини, а нерухомість роками залишається без догляду.

«Якось я зробила експеримент. Ми їхали по одній вулиці і фотографували будинки, що продаються, для знайомої. Нарахували дев'ять. Лише на одній вулиці великого села біля Берегова!» – написала жінка.

За її словами, будинок із газом, водопостачанням, зручностями та земельною ділянкою в таких селах можна придбати приблизно за $15–17 тис. Водночас у більших селах із переважно україномовним населенням ціни, за її оцінкою, починаються від $30 тис.

Олена радить охочим переїхати особисто відвідувати населені пункти, адже не всі пропозиції продажу розміщують на сайтах оголошень. Окремо вона застерігає від проблем із документами та прихованих дефектів старих будинків.

Серед можливих неприємностей жінка назвала плісняву, пошкоджену підлогу, протікання даху, несправні бойлери та пересохлі свердловини. Тому після купівлі недорогого житла доведеться передбачити додаткові витрати на ремонт.

Ціни на продукти та ставлення місцевих

Одним із приємних відкриттів для переселенки стали ціни на продукти в місцевих магазинах. За її спостереженнями, яблука можна придбати приблизно за 35 грн за кілограм, а яйця – за 60 грн.

У сільському ресторані, за словами жінки, велика порція салату «Цезар» коштує 200 грн, а банош – 150 грн. Завдяки таким цінам родина може частіше дозволяти собі вечеряти поза домом.

Олена також позитивно відгукнулася про сусідів. За її словами, місцеві жителі вітаються, пригощають новоприбулих і намагаються підтримувати спілкування. Водночас новини про переселенців швидко поширюються між сусідніми селами.

Проте досвід взаємодії з місцевими посадовцями виявився менш приємним. Жінка стверджує, що стикнулася зі зверхнім ставленням, небажанням допомагати та мовним бар'єром у сільських адміністраціях.

За її словами, окремі працівники установ спілкувалися між собою угорською в її присутності, а також неохоче відповідали на запитання щодо працевлаштування. Це особисті спостереження авторки допису, які не можна поширювати на всіх жителів чи посадовців Закарпаття.

Робота, школи та побут

Попри труднощі, переселенка вважає, що можливості для працевлаштування в регіоні є. Зокрема, у містах шукають працівників заводів, продавців, касирів, покоївок, учителів та фахівців робітничих професій.

За її словами, деякі підприємства організовують безкоштовне перевезення працівників із сіл. Також вона бачить перспективи для розвитку невеликого бізнесу.

Водночас родинам із дітьми варто враховувати особливості місцевої освіти. У селі, де оселилася жінка, працює школа з угорською мовою навчання та дитячий садок. Найближча українська початкова школа розташована за п'ять кілометрів, гімназія – за десять, а ліцей у Берегові – приблизно за 20 кілометрів. За словами авторки, дітей регулярно підвозять шкільними автобусами.

У селах також працюють магазини, аптеки, амбулаторії та центри надання адміністративних послуг. Однак через поширеність угорської мови спілкування українською іноді може бути складним.

Життя без постійних тривог

Серед найбільших переваг нового місця проживання переселенка назвала тишу та відсутність постійної загрози обстрілів, до якої родина звикла на Харківщині.

«Але тут тихо. Зовсім немає тривог. Світло виключали поки кілька разів. Над головою нічого не літає, і скоро напруга зникає, ти живеш своїми буденними справами», – поділилася жінка.

Водночас вона сумує за природою рідної Балаклії, особливо за місцевою річкою. На Закарпатті родині доводиться звикати до іншого клімату, кам'янистого ґрунту та особливостей ведення господарства.

Наприкінці допису Олена наголосила, що її розповідь ґрунтується виключно на особистому досвіді. Вона радить майбутнім переселенцям самостійно оцінювати свої фінансові можливості, потреби родини та умови проживання, перш ніж ухвалювати рішення про переїзд.

Нагадаємо, раніше «Главком» розповідав про українські родини, які після вимушеного виїзду за кордон обирають Закарпаття для повернення в Україну. Засновниця української школи в Будапешті Олена Бескоровайна зазначала, що серед таких сімей є переселенці з Вовчанська, Маріуполя та Бахмута.

Також «Главком» повідомляв про оцінку мовної ситуації на Закарпатті уповноваженою із захисту державної мови Оленою Івановською. Вона звернула увагу на проблеми із застосуванням української мови в регіоні та необхідність посилення роботи інституції.

Крім того, «Главком» публікував матеріал про особливості освіти в Берегові та функціонування шкіл з угорською й українською мовами навчання. У публікації порушувалося питання доступності українськомовної освіти для дітей у громадах із численним угорськомовним населенням.