15 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

У цей день наші предки намагалися не займатися домашніми справами

Сьогодні, 15 січня, православні відзначають церковне свято Римського єпископа Сильвестра I. Також у цей день понад 20 років тому створили онлайн-екнциклопедію «Вікіпедію».

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День пам’яті святого Сильвестра

15 січня в церковному календарі – день пам’яті святого Сильвестра. Від 314 до 335 року він був Папою Римським. Саме Сильвестр вважається першим проповідником, а не мучеником.

Він був священником і часто надавав притулок мандрівникам. Коли в Римі переслідували християн, у його домі переховувався сам єпископ Тимофій. Попри репресії, єпископ продовжував проповідувати і розповсюджувати християнську віру. Коли Тимофія знайшли, то відразу стратили. Сильвестр таємно забрав і поховав тіло єпископа, за що його арештували і катували, змушуючи відректися від віри. Усі знущання витримав майбутній Папа.

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За легендою, саме Сильвестру вдалось навіть переконати імператора Костянтина стати християнином.

фото з відкритих джерел

Сильвестрів день в народі часто називали «Куряче свято», а все тому, що святий Сильвестр вважається захисником домашньої птиці. Цього дня наші предки намагалися обов’язково почистити курник. Вважали, що так можна захистити курей від хвороб.

День народження «Вікіпедії»

Нині більшість людей, коли шукає щось в мережі, звертається саме до «Вікіпедії». У 2000 році Джиммі Вейлс та Ларрі Сенджер створили новий англомовний ресурс, який називався «Нупедія».

Для цього ресурсу енциклопедичні статті писали виключно науковці, а потім ще експерти рецензували матеріали. Тож контент додавався дуже повільно.

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Щоб прискорити цей процес, розробники вирішили паралельно створити ще один проєкт, який назвали «Вікіпедія». Сталося це 15 січня 2001 року. Онлайн-енциклопедія була відкритою для всіх, тобто писати і редагувати статті міг будь-який користувач мережі. До кінця 2001 року на ресурсі вже було приблизно 20 тис. матеріалів. А ще додалися 18 розділів різними мовами. «Вікіпедія» ставала все популярнішою. А от «Нупедія» не досягла таких висот і 2003 року припинила своє існування.

Прикмети та традиції цього дня

Якщо в морозний день півні починають рано співати – чекайте відлиги.

Якщо сорока шукає притулок серед житла – прикмета до того, що буде заметіль.

Якщо ввечері на небі з’явилися хмари, то це обіцяє зміну погоди.

На Сильвестра заміжні жінки і бабусі ворожили, використовуючи цибулю. Її посипали сіллю та залишали на столі на всю ніч. Вранці дивилися, скільки цибулин намокло – стільки місяців у році і будуть дощовими.

Що не можна робити 15 січня

Варто відмовитися від м'яса та жирної їжі.

Не можна лаятися та сваритись з близькими.

Не можна вживати алкоголь та піддаватись шкідливим звичкам.

Не слід виносити сміття вранці;

Не можна займатись хатніми справами.

Іменини

15 січня День ангела святкують: Борис, Серафим, Сильвестр, Сергій, Юлія, Уляна, Сидір, Кузьма, Марко та Петро.