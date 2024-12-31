Шотландія скасувала усі новорічні урочистості: видання ВВС назвало причину

Місцева влада Шотландії вимушена була скасувати масштабне святкування Нового року на вулицях чеерез погіршення погоди

Вуличні урочистості з нагоди шотландського новорічного свята Хогманай в Единбурзі були скасовані через штормове попередження. Новорічний феєрверк у Лондоні також може не відбутися через вітер, сила якого, за прогнозами синоптиків, може перевищити 18 м/с. Про це пише ВВС.

«Я знаю, що багато хто, як і я сама, буде дуже розчарований. Це рішення далося нам нелегко, проте на тлі складних погодних умов, що зберігаються, головним для нас залишається безпека людей», – заявила голова міської ради Единбурга Джейн Майєр.

Хогманай (Hogmanay) – це Новий рік у шотландському національному стилі. Ця масштабна подія включає факельні ходи (і взагалі різноманітні вогняні розваги, включаючи скочування з горбів палаючих коліс і куль), а також різні вечірки, вистави та атракціони. Найбільші хогманайські заходи проходять на вулицях Единбурга і Глазго. Хогманай – дуже стародавнє свято, яке відзначали ще язичники, які передбачливо поклонялися серед зими вогню та сонцю. Також він пов'язаний і зі святом сонцевороту, яке існувало у вікінгів.

Попередження про сильний вітер, дощ і сніг, поширене головною метеорологічною службою Великої Британії, зберігатиметься до 2 січня. Найбільшої сили вітер може сягти саме у Шотландії. Сьогодні, 31 грудня, погодні умови будуть найбільш складними, і попередження буде поширене на значну частину північних районів Англії, а також більшу частину Уельсу. Про скасування вуличних святкувань з нагоди Нового року вже заявила влада англійського Блекпула (графство Ланкашир, Північно-Західна Англія – «Главком»).

Хода із факелами є частиною святкування Нового року у Шотландії

Хогманай – шотландське свято, яке відзначається з 30 грудня по 1 або 2 січня у зв'язку з настанням Нового року. В Единбурзі урочистості щорічно приваблюють десятки тисяч туристів та супроводжуються феєрверками, смолоскипними ходами, вогняними шоу, запаленням багать та музичними виставами. Після Реформації і аж до середини XIX століття на території Шотландії Різдво майже не святкували, і багато різдвяних традицій, включаючи обмін подарунками, стали частиною святкування Нового року. Хогманай також увібрав у себе низку кельтських і скандинавських язичницьких звичаїв.

До слова, у переддень Нового року, 31 грудня, в Україні пануватиме тепла погода без опадів. Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко. Протягом дня 31 грудня температура повітря в Україні становитиме +2...+5 °C, у південній частині +5...+10 °C. Опадів у вівторок не прогнозується, адже практично вся континентальна Європа, включно з Україною, перебуватиме під впливом масштабної антициклонічної області.