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Шотландія скасувала усі новорічні урочистості: видання ВВС назвало причину

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Шотландія скасувала усі новорічні урочистості: видання ВВС назвало причину
Шотландія цьогоріч залишиться без масштабних святкувань
фото із відкритих джерел

Місцева влада Шотландії вимушена була скасувати масштабне святкування Нового року на вулицях чеерез погіршення погоди

Вуличні урочистості з нагоди шотландського новорічного свята Хогманай в Единбурзі були скасовані через штормове попередження. Новорічний феєрверк у Лондоні також може не відбутися через вітер, сила якого, за прогнозами синоптиків, може перевищити 18 м/с. Про це пише ВВС.

«Я знаю, що багато хто, як і я сама, буде дуже розчарований. Це рішення далося нам нелегко, проте на тлі складних погодних умов, що зберігаються, головним для нас залишається безпека людей», – заявила голова міської ради Единбурга Джейн Майєр.

Хогманай (Hogmanay) – це Новий рік у шотландському національному стилі. Ця масштабна подія включає факельні ходи (і взагалі різноманітні вогняні розваги, включаючи скочування з горбів палаючих коліс і куль), а також різні вечірки, вистави та атракціони. Найбільші хогманайські заходи проходять на вулицях Единбурга і Глазго. Хогманай – дуже стародавнє свято, яке відзначали ще язичники, які передбачливо поклонялися серед зими вогню та сонцю. Також він пов'язаний і зі святом сонцевороту, яке існувало у вікінгів.

Попередження про сильний вітер, дощ і сніг, поширене головною метеорологічною службою Великої Британії, зберігатиметься до 2 січня. Найбільшої сили вітер може сягти саме у Шотландії. Сьогодні, 31 грудня, погодні умови будуть найбільш складними, і попередження буде поширене на значну частину північних районів Англії, а також більшу частину Уельсу. Про скасування вуличних святкувань з нагоди Нового року вже заявила влада англійського Блекпула (графство Ланкашир, Північно-Західна Англія – «Главком»).

Хода із факелами є частиною святкування Нового року у Шотландії
Хода із факелами є частиною святкування Нового року у Шотландії

Хогманай – шотландське свято, яке відзначається з 30 грудня по 1 або 2 січня у зв'язку з настанням Нового року. В Единбурзі урочистості щорічно приваблюють десятки тисяч туристів та супроводжуються феєрверками, смолоскипними ходами, вогняними шоу, запаленням багать та музичними виставами. Після Реформації і аж до середини XIX століття на території Шотландії Різдво майже не святкували, і багато різдвяних традицій, включаючи обмін подарунками, стали частиною святкування Нового року. Хогманай також увібрав у себе низку кельтських і скандинавських язичницьких звичаїв. 

До слова, у переддень Нового року, 31 грудня, в Україні пануватиме тепла погода без опадів. Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко. Протягом дня 31 грудня температура повітря в Україні становитиме +2...+5 °C, у південній частині +5...+10 °C. Опадів у вівторок не прогнозується, адже практично вся континентальна Європа, включно з Україною, перебуватиме під впливом масштабної антициклонічної області. 

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Теги: свята Англія Шотландія Велика Британія влада безпека свято

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