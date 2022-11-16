16 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Всі домовленості, укладені 16 листопада, приречені на провал
Сьогодні, 16 листопада, відзначають Міжнародний день, присвячений терпимості, Всесвітній День ґудзиків та День працівників радіо, телебачення і зв'язку України.
Міжнародний день, присвячений терпимості (толерантності)
Фото з відкритих джерел
У 1996 році Генеральна Асамблея ООН запропонувала державам-членам щорічно 16 листопада відзначати Міжнародний день, присвячений терпимості (англ. International Day for Tolerance), приурочуючи до нього відповідні заходи, орієнтовані як на освітні заклади, так і на широку громадськість. Роком раніше, 16 листопада 1995 року, держави-члени ЮНЕСКО прийняли Декларацію принципів терпимості.
Підсумковий документ Всесвітнього саміту 2005 року підкреслює прагнення глав держав та урядів покращувати добробут людини, свободу і прогрес де б то не було, а також сприяти терпимості, пошані, діалогу і взаємодії між різними культурами, цивілізаціями та народами.
Боротьба з нетерпимістю – це один з головних напрямів діяльності ООН, коли в умовах зростання населення і збільшення міграції у всьому світі посилюється ксенофобія та екстремізм. Кожен з нас повинен прагнути підтримувати принципи терпимості, плюралізму, взаємної пошани і мирного співіснування.
День працівників радіо, телебачення та зв'язку України
Фото з відкритих джерел
День працівників радіо, телебачення та зв'язку встановлений Указом президента України й відзначається 16 листопада. Саме в цей день в 1924 році в Харкові в ефірі прозвучала перша радіопередача.
Перші слова українського радіо почули 70 радіоаматорів. Дикторів тоді, звичайно, в штаті не було. Тому відкрив передачу технік, який за звичкою на початку тричі промовив у мікрофон: «Алло». А потім ще тричі: «Говорить Харків».
Сьогодні слухають радіо, дивляться телевізор і користуються зв’язком мільйони. А працюють у цій сфері 250 тис. осіб.
Всесвітній День ґудзиків
Фото з відкритих джерел
Цікаве свято — Всесвітній День ґудзиків — святкується щорічно 16 листопада. Воно було засновано американською організацією National Button Society, започаткованою 1938 року.
Особливе це свято для філобутоністів – людей, які колекціонують ґудзики. Наприклад, китайський колекціонер Бо Джінфанг потрапив навіть до Книги рекордів Гіннеса завдяки такому захопленню. Чоловік зібрав колекцію, яка налічувала 110 тис. примірників ґудзиків. Чимало добірок ґудзиків є в музеях Швеції, США, Чехії та Польщі.
Яке сьогодні релігійне свято
Фото з відкритих джерел
За церковним календарем сьогодні віряни відзначають День святої Анни Всеволодівни – дочки київського князя Всеволода Ярославича. У народі її прозвали Холодною, так як погода в ці дні починала змінюватися, наставали холоди і зима вступала у свої права.
У 1068 році у Київській Русі був поставлений перший жіночий монастир — Андріївський, в якому Анна і стала ігуменею.
В ньому була відкрита перша на Русі школа для дівчаток, в якій, крім необхідних основ, викладали і різні жіночі ремесла. Після смерті митрополита Анна Всеволодівна сама брала участь в направленні в Російську церкву нового владики з Візантії.
Народні прикмети й традиції
- Якщо на річці стоїть лід, то в наступному році буде хороший урожай хліба.
- Якщо до вечора мороз, то зима буде теплою.
- Вранці мороз вдарив – випаде багато снігу.
- Миші риють ями – до похолодання.
- Якщо сніг лежить, а листя ще не на всіх деревах обсипалися, то наступний рік буде важким і неврожайним.
- Дим з димаря стовпом іде – до морозної погоди.
Що не можна робити сьогодні
- Не рекомендується пускати в будинок незнайомців, інакше протягом усього тижня доведеться спілкуватися з неприємними особистостями.
- Краще відкласти підписання контрактів або угод на інший день. Всі домовленості, укладені 16 листопада, приречені на провал.
- Необхідно уникати великого скупчення незнайомих людей. Вважається, що взаєморозуміння в цей день «спить». Тому є ймовірність дрібних сварок і конфліктів.
Хто святкує день ангела
У середу, 16 листопада, іменини відзначають Георгій та Юрій.
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