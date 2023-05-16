16 травня: Міжнародний день світла і вшановування пам'яти мучеників Тимофія і Маври
Усе про цей день, яке церковне свято, прикмети та що не можна робити
У вівторок, 16 травня, у світі відзначається Міжнародний день світла та Міжнародний день мирного співіснування. Православні віряни вшановують пам’ять мучеників Тимофія і Маври, а також преподобного Феодосія Печерського.
Міжнародний день світла
16 травня святкується Міжнародний день світла (International Day of Light), заснований ЮНЕСКО в листопаді 2017 року. Він присвячений ролі світла в науці, культурі та мистецтві, освіті та сталому розвитку, а також в таких різноманітних галузях, як медицина, комунікації і енергетика. Появі свята передувала реалізована за ініціативою ЮНЕСКО в 2015 році ідея проведення Міжнародного року світла і світлових технологій (The International Year of Light and Light-based Technologies, IYL2015).
На фундаментальному рівні, за допомогою фотосинтезу, світло є джерелом зародження самого життя. Вивчення світла призвело до появи перспективних альтернативних джерел енергії, істотним медичним досягненням в області технологій діагностики та лікування захворювань, створення швидкісного Інтернету і багатьох інших відкриттів, які зробили революцію в суспільстві і сформували наше розуміння всесвіту.
Міжнародний день мирного співіснування
Міжнародний день мирного співіснування в Україні та світі святкується 16 травня. Подія була започаткована 2017 року ООН. Головна її мета полягає в залученості суспільства до миру, єдності, солідарності, терпимості, що сприяє розвитку країн і досягненню гармонії. До цього дня зазвичай організовуються різноманітні тематичні заходи для населення.
Яке релігійне свято
Православна церква 16 травня вшановує пам'ять мучениці Маври і її чоловіка – мученика Тимофія, читця. Інші назви свята: Тимофій і Мавра, Маврушка, Мавра Молочниця, Зелені щі.
Через 20 днів після їхнього одруження мучеників піддали жахливим тортурам. У кінці їх розіп’яли на хрестах.
За церковним календарем, 16 травня шанують преподобного Феодосія Печерського. Він був святим Православної церкви, а також одним із основоположників чернецтва на Русі.
Традиції та обряди
Сьогодні сіють і висаджують у відкритий ґрунт розсаду капусти. Щоб захистити від шкідників, обприскують її святою водою.
Готують молочну кашу. Вважається, що вона додає здоров'я.
Готують борщі і суп із зеленню.
Що не можна робити сьогодні
Заборонено купувати і дарувати носові хустки. Наші предки вірили, що таке придбання стане передвісником швидких похорону. Саме мінімальне зло – погіршення здоров'я і дарувальника, і одержувача хустки.
Чоловікам не рекомендується працювати в саду і на городі в цей день. У народі вважалося, що в іншому випадку врожай буде небагатим.
Не слід в цей день безтурботно ставитися до молока. Якщо пролити його 16 травня, в будинок прийде біда, говорили прапрапрадіди. Тому краще взагалі не пити і не використовувати при готуванні цей продукт.
Не можна в цей день плакати, навіть від щастя, інакше в життя може увірватися справжня печаль. З цієї ж причини краще не надягати 16 травня темний одяг – він притягне негатив.
Народні прикмети
- Рясна роса – до багатого врожаю огірків.
- Багато роси на світанку – до погожого дням. Її відсутність говорить про швидкі дощі.
- Якщо листя на ясені ще не розправилися, а дуб вже красується зеленню – літо буде сухим.
- Черемуха зацвіла – чекай похолодання. Якщо квітів багато, значить, влітку випаде багато опадів.
Пам’ятні дати
16 травня в Україні та світі відбулися такі важливі події:
1648 рік – під Жовтими Водами військо Богдана Хмельницького завдало поразки польському війську Стефана Потоцького;
1836 рік – Едгар Аллан По одружився зі своєю 13-річною кузиною Вірджинією Клем;
1920 рік – Жанну д'Арк канонізовано римською католицькою церквою;
1929 рік – у США пройшла перша церемонія вручення «Оскарів»;
1954 рік – почалося повстання ув'язнених (Кенгірське повстання) у третьому табірному відділенні Степового табору в селищі Кенгір (Казахстан);
1966 рік – у Китаї оголошено початок «культурної революції»;
1975 рік – японка Табеї Дзюнко стала першою жінкою, яка покорила Еверест;
2004 рік – українська співачка Руслана Лижичко здобула перемогу в пісенному конкурсі «Євробачення» 2004;
2008 рік – Україна стала 152-м членом Світової організації торгівлі.
Іменини
16 травня іменини відзначають Микола, Павло, Петро, Тимофій, Уляна, Юліана.
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