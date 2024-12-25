Чи є загроза нового наступу на Херсон: роз’яснення ЗСУ

Окупанти намагаються вибити наших захисників з острова Козацький

Російські загарбники щодня проводять так звану розвідку боєм, щоб невеликими штурмовими групами вибити з позицій підрозділи ЗСУ. Про це розповів речник Сил оборони півдня Владислав Волошин в ефірі телемарафону.

Водночас підготовки до великого форсування Дніпра наразі розвідка не бачить.

Повідомляється, що ситуація на Херсонському (Придніпровському) напрямку декілька тижнів залишається майже незмінною – щодня відбувається від п'яти до семи штурмів. Проте ворог не зменшує обстріли Херсона та населених пунктів, прилеглих до Дніпра.

«Щоб наступати на Херсон, потрібно форсувати таку велику водну перешкоду як Дніпро. Щоб її форсувати, необхідно зібрати достатньо сил та засобів, які при сьогоднішніх засобах розвідки приховати майже неможливо. Наразі наша розвідка не бачить достатньо наступальних сил», – каже Волошин.

За словами речника, щоденні штурми, які противник здійснює невеликими групами, швидше нагадають певні «пошукові дії». Зазвичай це два-три човни намагаються висадитися на правому березі, зазвичай, в острівній зоні, зокрема, на острів Козацький та провести там штурмові дії.

«Вони (окупанти, – ред.) намагаються вибити звідти наших захисників. Майже вся ця острівна зона Дніпра під вогневим контролем Сил оборони України. Тому успіхів ворог не має, та ті розвідувально-пошукові дії більш нагадують розвідку боєм, щоб виявити наші вогневі засоби, особливості нашої оборони, де та які стоять перешкоди, загородження, вогневі засоби», – додав він.

Нагадаємо, триває 1036-й день поиномасштабної війни.