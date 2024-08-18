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18 серпня: який сьогодні день, традиції та заборони

Юлія Войцехівська
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18 серпня: який сьогодні день, традиції та заборони
18 серпня – Всесвітній день дослідження раку молочної залози
фото з відкритих джерел

Сьогодні не можна сваритися і не лихословити

18 серпня відзначається Всесвітній день дослідження раку молочної залози, Міжнародний день Піно Нуар, День «Ніколи не здавайся», День протизаплідних таблеток. Віряни вшановують пам’ять святого мученика Мирона.

Всесвітній день дослідження раку молочної залози

18 серпня: який сьогодні день, традиції та заборони фото 1

Всесвітній день дослідження раку молочної залози (World Breast Cancer Research Day), який відзначається 18 серпня, є глобальним визнанням досліджень, що змінюють життя людей і спрямовані на подолання раку молочної залози. Це день, щоб підкреслити важливість пошуку ліків проти раку молочної залози і продемонструвати підтримку спільноти людей, які страждають на рак молочної залози, поза межами традиційного жовтневого місяця підвищення обізнаності про цю проблему.

Перші зафіксовані ознаки раку молочної залози датуються приблизно 3000 роком до нашої ери в Стародавній Греції. Починаючи з 1970-х років, дослідження та лікування раку молочної залози стають дедалі ефективнішими, що призводить до збільшення кількості позитивних діагнозів та зменшення кількості смертельних випадків. Починаючи з 1960-х років, інформаційна кампанія зазнала значного зростання, що призвело до глобального розуміння важливості регулярних медичних оглядів.

День «Ніколи не здавайся»

18 серпня: який сьогодні день, традиції та заборони фото 2

День «Ніколи не здавайся» відзначається 18 серпня і присвячений вихованню рішучості та стійкості. Цей день заохочує людей не здаватися перед обличчям труднощів і продовжувати боротися за свої мрії та цілі. Це день для натхнення та мотивації себе та інших, визнання сили ніколи не здаватися.

Вперше День «Ніколи не здавайся» відзначався у 2019 році і був затверджений місцевими підприємцями міста Кнокке, Бельгія. Дата збігається з досягненням французького плавця Філіпа Круазона, який у 2012 році здійснив заплив, що з’єднав п’ять континентів, використовуючи ласти, виготовлені на замовлення. Круазон, який втратив усі кінцівки в результаті нещасного випадку з електричним струмом, сподівався, що його досягнення надихне інших людей з інвалідністю.

Поняття мотивації та її вплив на людський мозок вивчали з давніх часів. Такі філософи, як Платон і Аристотель, досліджували роль бажань, задоволень і болю в мотивації людини. Рене Декарт в епоху Відродження наголошував на силі волі як рушійній силі мотивації.

Міжнародний день Піно Нуар 

18 серпня: який сьогодні день, традиції та заборони фото 3

Піно Нуар – один з найвідоміших та найвишуканіших сортів винограду. Піно Нуар має давнє коріння в Бургундії, Франція. Назва винограду походить від французьких слів «сосна» і «чорний», що натякає на щільно згруповані виноградини темного кольору. Вирощування цього сорту почалося ще в I столітті, і з часом він став улюбленим вином знаті та католицької церкви.

Репутація Піно Нуар та його вирощування поширилися за межі Франції, досягнувши кожного куточка земної кулі. Незважаючи на свою вибагливу природу, яка вимагає ідеальних умов вирощування, Піно Нуар знайшов свій дім у таких регіонах, як Каліфорнія, Нова Зеландія та Орегон, серед інших. Кожен регіон вносить свій унікальний відтінок у виноград, додаючи йому глобальної привабливості.

День протизаплідних таблеток

18 серпня: який сьогодні день, традиції та заборони фото 4

День протизаплідних таблеток – це можливість визнати і зрозуміти важливість протизаплідних таблеток для репродуктивного здоров’я. Ці таблетки зробили революцію у сфері планування сім’ї та жіночого здоров’я, пропонуючи ефективний, безпечний і зручний метод запобігання вагітності.

У всіх жінок різний і неоднозначний досвід застосування протизаплідних таблеток, що значно залежить і від вибору правильного типу та бренду. Дехто відчуває полегшення від акне, спазмів і набув впевненості у запобіганні вагітності, тоді як інші відчувають зміни настрою та фізичний дискомфорт.

Яке сьогодні релігійне свято

18 серпня: який сьогодні день, традиції та заборони фото 5

18 серпня в церковному календарі – день пам’яті мучеників Флора і Лавра. Вони були братами, які жили у II столітті в Іллірії (сучасна територія Боснії та Герцеговини). Вони були відомими каменярами і християнами, які проповідували свою віру серед язичників.

Одного разу правитель Іллірії направив їх до сусідньої області для будівництва язичницького храму. Брати використовували свою плату для допомоги бідним і проповідували християнство. Вони здійснили чудо, зціливши сина язичницького жреця, після чого жрець і його син стали християнами. Після завершення будівництва храму, Флор і Лавр разом з новонаверненими християнами знищили ідолів, призначених для храму. За це їх схопили і відправили назад до Іллірії, де вони були засуджені до смерті. Братів кинули в колодязь і засипали землею. Їхні мощі були знайдені нетлінними і перенесені до Константинополя.

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Що не можна робити цього дня

  • Не слід працювати з конями, цих тварин краще залишити у спокої.
  • Не можна сваритися і не лихословити.
  • Забороняється ставити на домашню худобу клеймо.

Народні прикмети

  • Низько пливуть хмари – буде погана погода.
  • Небо має глибокий синій відтінок – буде тепла погода.
  • Зоря має яскраво багряний відтінок – до дощу та вітру.
  • Прозоре та свіже повітря – скоро зіпсується погода.

Пам’ятні події 18 серпня

  • 1201 – засновано місто Рига (Латвія).
  • 1649 – Богдан Хмельницький підписав з королем Речі Посполитої Яном ІІ Казимиром Зборівський мирний договір, за яким Військо Запорізьке на території 3 воєводств (Київського, Брацлавського та Чернігівського) отримувало автономію, а козацький реєстр було встановлено в розмірі 40 тисяч осіб.
  • 1743 – Джек Бротон сформулював правила боксу.
  • 1786 – засновано Рейк'явік.
  • 1868 –  досліджуючи сонячний спектр, французький астроном П'єр Жансен виявив новий елемент – гелій.
  • 1920 – ратифіковано 19-у поправку до конституції США, яка надала право голосувати жінкам.
  • 1941 – працівники НКВС підірвали Дніпровську ГЕС, що спричинило смерть близько 100 тисяч мешканців берегової зони та червоноармійців.
  • 1941 – НКВС почав депортацію етнічних німців із Кримської АРСР до Казахської РСР.
  • 1992 – засновано Почесну відзнаку Президента України, першу нагороду незалежної України (з 1996 – орден «За заслуги»).
  • 2006 – у Києві почався IV Всесвітній форум українців.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Георгій, Григорій, Денис, Євген, Омелян, Іван, Іларіон, Лев, Макар, Михайло, Уляна.

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Теги: церква свята українці православна церква Україна традиції свято

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