19 лютого: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Якщо сьогодні морози посилилися – до бурхливої весни

Сьогодні, 19 лютого, відзначаємо:

День Державного Герба України

З найдавніших часів тризуб використовувався як своєрідний оберіг. Зображення тризуба археологи зустрічали у багатьох пам’ятках культури, датованих з першого століття нашої ери. За часів Київської Русі тризуб був родовими знаком Рюриковичів. Його зображення археологи знаходять на монетах, печатках, посуді, цеглі, настінних розписах.

Київський князь Володимир Святославович (980-1015 рр.) карбував тризуб на монетах, де з одного боку зображувався портрет володаря, а з іншого – тризуб.

Всесвітній день китів

Щороку 19 лютого в світі святкують Всесвітній день захисту морських ссавців (або День китів). Заснували його 1986 року, коли було заборонено промислове полювання китів та продаж їх м’яса Міжнародною китобійною комісією. Це не єдиний день вшанування морських ссавців. Ще день китів святкують 23 липня.

Нині все ще діє заборона полювання на китів, але це не єдина їхня загроза. Чисельність китів, дельфінів та інших морських ссавців зменшується через забруднення ареалу їхнього проживання.

Міжнародний день перетягування канату

19 лютого також відзначають досить цікаве свято – Міжнародний день перетягування канату. Цей вид спорту існував вже тисячі років тому. Факт підтверджується стародавніми малюнками, які знайшли в Єгипті, Греції, Китаї, Японії. Ці вправи воїни виконували під час тренувань. Перетягування канату вважалося чудовою можливістю для покращення сили м’язів, витривалості та стійкості.

Від 1900 до 1920 року навіть існувала окрема дисципліна на Олімпійський іграх, яка мала досить гарний потенціал. У змаганнях брали участь лише чоловіки, які у такий спосіб перевіряли, хто з них дужчий. У наші часи перетягування канату вважається радше аматорським видом спорту.

Яке сьогодні релігійне свято

19 лютого 2021 року вшановується пам'ять преподобного Вуколи – першого єпископа, який служив в Малій Азії. Вукол хрестив язичників, звертав їх до християнської віри. У цей день господині варили особливу кашу на молоці, яку заговорювали на здоров'я і щастя.

Також 19 лютого в церковному календарі – день пам’яті святителя Фотія. Святитель був людиною твердого характеру та сильної волі, широкого адміністративного та життєвого досвіду. Також він був ученим. Через його служіння пройшло прагнення до незалежності від Священної Римської імперії в звершенні церковних судів, проповідницька діяльність, боротьба за окреме суспільне життя Візантії та релігію.

Народні прикмети й традиції

Морози посилилися – до бурхливої весни.

Якщо птиці на верхівки дерев сідають – буде тепло.

Якщо корова 19 лютого спить головою на схід, вона отелиться днем, на захід – вночі або ввечері.

Відлига в цей день – до поганого удою у корів.

Що не можна робити сьогодні

Заборонено з'ясовувати у вагітної жінки стать майбутньої дитини.

Не слід 19 лютого брати в руки осколки від дзеркал.

Не варто кричати і навіть просто голосно розмовляти.

Хто святкує день ангела

У суботу, 19 лютого, іменини відзначають Олександр, Анатолій, Арсеній, Василь, Дмитро, Іван, Максим, Марія, Марфа і Христина.



