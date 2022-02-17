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    17 лютого: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

    Сьогодні відзначають Міжнародний день кота - 17 лютого: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
    Сьогодні відзначають Міжнародний день кота
    фото з відкритих джерел

    Цього дні не треба планувати мандрівки, краще навести лад удома

    Сьогодні, у четвер, 17 лютого, відзначається:

    • День спонтанного прояву доброти

    Свято (Random Acts of Kindness Day) – одна з недавніх ініціатив міжнародних благодійних організацій. В Україні воно поки що практично не відоме. Вважається, що в цей день людям слід намагатися бути не просто добрими, що само собою зрозуміло, а добрими безмежно і безкорисливо.

    • День свого шляху

    • Міжнародний день кота

    Створений з ініціативи італійського журналіста Клауді Ангелетті, який працював в журналі Tuttogatto. День кота в Європі відзначають із 1992 року.

    Яке сьогодні релігійне свято

    За релігійним календарем сьогодні віряни вшановують пам'ять преподобного Миколи сповідника – ігумена Студійського.

    Відсьогодні починалися звірині (вовчі) весілля, тому святого Миколу Студійського називали «вовчим сватом». Цей день вважається одним із найхолодніших у лютому – зазвичай стоять сильні морози та йде сніг.

    Народні прикмети й традиції

    • Якщо в лісі залишилось мало снігу, то до відлиги.
    • Якщо гілки ялинок згинаються вниз, то варто чекати снігопадів.
    • Якщо сняться птахи, то будуть хороші новини.
    • Якщо дуже хмарний день, то літо буде спекотним.
    • Якщо на Миколи не вдарили морози, то зима буде затяжною.
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    Що не можна робити сьогодні

    • Не можна залишати вдома безлад.
    • Не можна лаятись та сваритись.
    • Не можна планувати далеку мандрівку.
    • Не можна піддаватись шкідливим звичкам.
    • Не можна їсти жирну їжу та фастфуд.
    • Не можна стригти волосся.

    Хто святкує день ангела

    У четвер, 17 лютого, іменини відзначають Микита, Микола, Миколай, Юрій, Іван, Кирило, Йосип, Аврам, Сидір, Георгій, Єгор та Ганна.

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    Теги: свята весілля птахи традиції літо
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    17 лютого: яке сьогодні свято, прикмети і заборони