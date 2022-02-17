17 лютого: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Цього дні не треба планувати мандрівки, краще навести лад удома

Сьогодні, у четвер, 17 лютого, відзначається:

День спонтанного прояву доброти

Свято (Random Acts of Kindness Day) – одна з недавніх ініціатив міжнародних благодійних організацій. В Україні воно поки що практично не відоме. Вважається, що в цей день людям слід намагатися бути не просто добрими, що само собою зрозуміло, а добрими безмежно і безкорисливо.

День свого шляху

Міжнародний день кота

Створений з ініціативи італійського журналіста Клауді Ангелетті, який працював в журналі Tuttogatto. День кота в Європі відзначають із 1992 року.

Яке сьогодні релігійне свято

За релігійним календарем сьогодні віряни вшановують пам'ять преподобного Миколи сповідника – ігумена Студійського.

Відсьогодні починалися звірині (вовчі) весілля, тому святого Миколу Студійського називали «вовчим сватом». Цей день вважається одним із найхолодніших у лютому – зазвичай стоять сильні морози та йде сніг.

Народні прикмети й традиції

Якщо в лісі залишилось мало снігу, то до відлиги.

Якщо гілки ялинок згинаються вниз, то варто чекати снігопадів.

Якщо сняться птахи, то будуть хороші новини.

Якщо дуже хмарний день, то літо буде спекотним.

Якщо на Миколи не вдарили морози, то зима буде затяжною.

Що не можна робити сьогодні

Не можна залишати вдома безлад.

Не можна лаятись та сваритись.

Не можна планувати далеку мандрівку.

Не можна піддаватись шкідливим звичкам.

Не можна їсти жирну їжу та фастфуд.

Не можна стригти волосся.

Хто святкує день ангела

У четвер, 17 лютого, іменини відзначають Микита, Микола, Миколай, Юрій, Іван, Кирило, Йосип, Аврам, Сидір, Георгій, Єгор та Ганна.