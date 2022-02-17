17 лютого: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
Цього дні не треба планувати мандрівки, краще навести лад удома
Сьогодні, у четвер, 17 лютого, відзначається:
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День спонтанного прояву доброти
Свято (Random Acts of Kindness Day) – одна з недавніх ініціатив міжнародних благодійних організацій. В Україні воно поки що практично не відоме. Вважається, що в цей день людям слід намагатися бути не просто добрими, що само собою зрозуміло, а добрими безмежно і безкорисливо.
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День свого шляху
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Міжнародний день кота
Створений з ініціативи італійського журналіста Клауді Ангелетті, який працював в журналі Tuttogatto. День кота в Європі відзначають із 1992 року.
Яке сьогодні релігійне свято
За релігійним календарем сьогодні віряни вшановують пам'ять преподобного Миколи сповідника – ігумена Студійського.
Відсьогодні починалися звірині (вовчі) весілля, тому святого Миколу Студійського називали «вовчим сватом». Цей день вважається одним із найхолодніших у лютому – зазвичай стоять сильні морози та йде сніг.
Народні прикмети й традиції
- Якщо в лісі залишилось мало снігу, то до відлиги.
- Якщо гілки ялинок згинаються вниз, то варто чекати снігопадів.
- Якщо сняться птахи, то будуть хороші новини.
- Якщо дуже хмарний день, то літо буде спекотним.
- Якщо на Миколи не вдарили морози, то зима буде затяжною.
Що не можна робити сьогодні
- Не можна залишати вдома безлад.
- Не можна лаятись та сваритись.
- Не можна планувати далеку мандрівку.
- Не можна піддаватись шкідливим звичкам.
- Не можна їсти жирну їжу та фастфуд.
- Не можна стригти волосся.
Хто святкує день ангела
У четвер, 17 лютого, іменини відзначають Микита, Микола, Миколай, Юрій, Іван, Кирило, Йосип, Аврам, Сидір, Георгій, Єгор та Ганна.